ОФИЦИАЛЬНО. Вулверхэмптон продлил контракт с ключевым форвардом

Бразильский нападающий Матеус Кунья заключил новый контракт с представителем Английской Премьер-лиги «Вулверхэмптоном», несмотря на разговорах об интересе со стороны других команд.

Как сообщила пресслужба клуба, стороны договорились о подписании договора до лета 2029 года.

«Матеус прошел с нами удивительный путь за последние два года, и для нас было честью видеть, как он становится важной частью семьи. У Матеуса хорошие отношения со всеми, его личность заразительна для окружающих, и мы надеемся, что этот новый контракт даст толчок коллективу.

Мы все видим его качество на поле, но за его пределами он стал лидером группы, и мы рады, что он подписал новый контракт. Для нас всегда важно вознаграждать наших самых сильных и влиятельных игроков, и Матеус заслуживает эту новую сделку», – заявил президент клуба.

В целом форвард отыграл за «волков» 80 матчей во всех турнирах. На сегодня Матеусу удалось оформить 27 голов, при этом Кунья 13 раз ассистировал партнерам.

Также, футболист раньше вызывался в сборную Бразилии, за которую сыграл 11 поединков.

