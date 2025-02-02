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Англия
02 февраля 2025, 08:21 | Обновлено 02 февраля 2025, 08:23
214
0

ОФИЦИАЛЬНО. Вулверхэмптон продлил контракт с ключевым форвардом

Матеус Кунья заключил контракт до 2029 года

02 февраля 2025, 08:21 | Обновлено 02 февраля 2025, 08:23
214
0
ОФИЦИАЛЬНО. Вулверхэмптон продлил контракт с ключевым форвардом
IMAGO. Матеус Кунья

Бразильский нападающий Матеус Кунья заключил новый контракт с представителем Английской Премьер-лиги «Вулверхэмптоном», несмотря на разговорах об интересе со стороны других команд.

Как сообщила пресслужба клуба, стороны договорились о подписании договора до лета 2029 года.

«Матеус прошел с нами удивительный путь за последние два года, и для нас было честью видеть, как он становится важной частью семьи. У Матеуса хорошие отношения со всеми, его личность заразительна для окружающих, и мы надеемся, что этот новый контракт даст толчок коллективу.

Мы все видим его качество на поле, но за его пределами он стал лидером группы, и мы рады, что он подписал новый контракт. Для нас всегда важно вознаграждать наших самых сильных и влиятельных игроков, и Матеус заслуживает эту новую сделку», – заявил президент клуба.

В целом форвард отыграл за «волков» 80 матчей во всех турнирах. На сегодня Матеусу удалось оформить 27 голов, при этом Кунья 13 раз ассистировал партнерам.

Также, футболист раньше вызывался в сборную Бразилии, за которую сыграл 11 поединков.

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Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Матеус Кунья продление контракта
Андрій Вітренко Источник: ФК Вулверхэмптон
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