Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лукаку – второй с 2012 по количеству сезонов с 10+ голами в топ-5 лигах
Италия
09 марта 2025, 22:22 |
130
0

Лукаку – второй с 2012 по количеству сезонов с 10+ голами в топ-5 лигах

На первом месте расположился Левандовски

09 марта 2025, 22:22 |
130
0
Лукаку – второй с 2012 по количеству сезонов с 10+ голами в топ-5 лигах
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

Форвард «Наполи» Ромелу Лукаку в течение 12 сезонов забивает 10 или более голов в топ-5 европейских лигах. Больше сезонов с 2012 года по этому показателю имеет только Роберт Левандовски (13).

9 марта состоялась игра 28-го тура итальянского чемпионата между командами «Наполи» и «Фиорентина». Поединок завершился победой «партенопийцев» со счетом 2:1.

В текущей кампании Серии А Лукаку провел 26 матчей, отметившись 18 результативными действиями (10 Г + 8 А). «Наполи» занимает вторую позицию в таблице лиги (18 побед, 6 ничьих, 4 поражения).

По теме:
Впервые в истории Интер и Милан выиграли матчи тура, отставая на 2 мяча
«Он великолепный парень». Раньери прокомментировал матч с Эмполи
Эмполи – Рома – 0:1. Коваленко против Довбика. Видео голов и обзор матча
Фиорентина Серия A Наполи чемпионат Италии по футболу Ромелу Лукаку статистика Роберт Левандовски
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Сексуальный образ украинской телеведущей впечатлил соцсети
Футбол | 09 марта 2025, 05:48 10
ФОТО. Сексуальный образ украинской телеведущей впечатлил соцсети
ФОТО. Сексуальный образ украинской телеведущей впечатлил соцсети

Красота

Бриедис назвал лучшего боксера, чем Усик. Считает, что он размажет украинца
Бокс | 09 марта 2025, 08:00 12
Бриедис назвал лучшего боксера, чем Усик. Считает, что он размажет украинца
Бриедис назвал лучшего боксера, чем Усик. Считает, что он размажет украинца

Майрис Бриедис высоко оценил Джея Опетаю

Есть ли Довбик? Известны стартове составы на матч Эмполи – Рома
Футбол | 09.03.2025, 18:02
Есть ли Довбик? Известны стартове составы на матч Эмполи – Рома
Есть ли Довбик? Известны стартове составы на матч Эмполи – Рома
Замена Родри. Ман Сити и Реал поборются за топового полузащитника
Футбол | 09.03.2025, 22:58
Замена Родри. Ман Сити и Реал поборются за топового полузащитника
Замена Родри. Ман Сити и Реал поборются за топового полузащитника
Долгожданный подиум. Украина заняла третье место в мужской эстафете КМ
Биатлон | 09.03.2025, 16:07
Долгожданный подиум. Украина заняла третье место в мужской эстафете КМ
Долгожданный подиум. Украина заняла третье место в мужской эстафете КМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Свитолина разобралась с американкой на большом турнире в Индиан-Уэллс
Свитолина разобралась с американкой на большом турнире в Индиан-Уэллс
08.03.2025, 06:31 13
Теннис
Большое возвращение. Ребров назвал заявку сборной Украины
Большое возвращение. Ребров назвал заявку сборной Украины
07.03.2025, 18:25 138
Футбол
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он его никогда не победит. Это просто без шансов»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он его никогда не победит. Это просто без шансов»
09.03.2025, 08:54
Бокс
ШЕВЧЕНКО: «Григорчук не разбирается в футболе. Он диктатор, как путин»
ШЕВЧЕНКО: «Григорчук не разбирается в футболе. Он диктатор, как путин»
09.03.2025, 09:10 17
Футбол
Ямал выступил против подписания Барселоной мировой звезды
Ямал выступил против подписания Барселоной мировой звезды
08.03.2025, 09:54 7
Футбол
Вместо Лунина и Трубина. В лагерь сборной Украины вызовут 2 киперов из УПЛ
Вместо Лунина и Трубина. В лагерь сборной Украины вызовут 2 киперов из УПЛ
09.03.2025, 13:10 12
Футбол
Сложное решение. Звезды Барселоны не хотят видеть его в стартовом составе
Сложное решение. Звезды Барселоны не хотят видеть его в стартовом составе
08.03.2025, 10:46 2
Футбол
Легендарный Баффер назвал лучшего боксера за Усика и Мухаммеда Али
Легендарный Баффер назвал лучшего боксера за Усика и Мухаммеда Али
08.03.2025, 04:02 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем