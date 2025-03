Лукаку – второй с 2012 по количеству сезонов с 10+ голами в топ-5 лигах

Форвард «Наполи» Ромелу Лукаку в течение 12 сезонов забивает 10 или более голов в топ-5 европейских лигах. Больше сезонов с 2012 года по этому показателю имеет только Роберт Левандовски (13).

9 марта состоялась игра 28-го тура итальянского чемпионата между командами «Наполи» и «Фиорентина». Поединок завершился победой «партенопийцев» со счетом 2:1.

В текущей кампании Серии А Лукаку провел 26 матчей, отметившись 18 результативными действиями (10 Г + 8 А). «Наполи» занимает вторую позицию в таблице лиги (18 побед, 6 ничьих, 4 поражения).

