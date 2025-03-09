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Чемпионат Италии
Наполи
09.03.2025 16:00 – FT 2 : 1
Фиорентина
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Италия
09 марта 2025, 18:40 |
42
0

Де Хеа спасал, как мог. Наполи минимально победило Фиорентину

Неаполитанцы приближаются к «Интеру»

09 марта 2025, 18:40 |
42
0
Де Хеа спасал, как мог. Наполи минимально победило Фиорентину
Getty Images/Global Images Ukraine

9 марта в матче 28-го тура Серии А встречались «Наполи» и «Фиорентина».

В первом тайме хозяева поля усилиями Ромелу Лукаку открыли счет. На 60-й минуте Джакомо Распадори удвоил преимущество неаполитанцев.

На два пропущенных мяча «фиалки» ответили голом Альберта Гудмундссона на 66-й.

Несмотря на то, что «Наполи» одержало минимальную победу, счет мог быть значительно больше, если бы не голкипер гостей Давид Де Хеа. Он спасал свою команду на протяжении всего матча.

«Верона» на своем поле потерпела поражение от «Болоньи» со счетом 1:2. Хозяева неплохо начали игру, но впоследствии начали допускать ошибки.

Серия А. 28-й тур. 9 марта

Наполи – Фиорентина – 2:1

Голы: Лукаку, 26, Распадори, 60, – Гудмундссон, 66

Верона – Болонья – 1:2

Голы: Москера, 80, – Одгор, 40, Кабьяги, 78

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Альберт Гудмундссон (Фиорентина).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Джакомо Распадори (Наполи).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Наполи).
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чемпионат Италии по футболу Серия A Наполи Фиорентина Болонья Верона Ромелу Лукаку Джакомо Распадори
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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