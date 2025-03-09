Де Хеа спасал, как мог. Наполи минимально победило Фиорентину

9 марта в матче 28-го тура Серии А встречались «Наполи» и «Фиорентина».

В первом тайме хозяева поля усилиями Ромелу Лукаку открыли счет. На 60-й минуте Джакомо Распадори удвоил преимущество неаполитанцев.

На два пропущенных мяча «фиалки» ответили голом Альберта Гудмундссона на 66-й.

Несмотря на то, что «Наполи» одержало минимальную победу, счет мог быть значительно больше, если бы не голкипер гостей Давид Де Хеа. Он спасал свою команду на протяжении всего матча.

«Верона» на своем поле потерпела поражение от «Болоньи» со счетом 1:2. Хозяева неплохо начали игру, но впоследствии начали допускать ошибки.

Серия А. 28-й тур. 9 марта

Наполи – Фиорентина – 2:1

Голы: Лукаку, 26, Распадори, 60, – Гудмундссон, 66

Верона – Болонья – 1:2

Голы: Москера, 80, – Одгор, 40, Кабьяги, 78