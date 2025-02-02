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  4. Кунья стал вторым игроком в истории волков, забившим в АПЛ 25+ голов
Англия
02 февраля 2025, 01:55 |
111
0

Кунья стал вторым игроком в истории волков, забившим в АПЛ 25+ голов

В матче против «Астон Виллы» Матеус отметился голом в компенсированное время

02 февраля 2025, 01:55 |
111
0
Кунья стал вторым игроком в истории волков, забившим в АПЛ 25+ голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Матеус Кунья

Матеус Кунья в поединке против «Астон Виллы» забил свой 25-й гол за «Вулверхэмптон» и стал вторым игроком в истории клуба, который забил 25 или более мячей в английском чемпионате.

1 февраля состоялся матч 24-го тура АПЛ между «Вулверхэмптон» и «Астон Виллой». Встреча завершилась победой «волков» со счетом 2:0.

Больше Матеуса в Премьер-лиге забил Рауль Хименес, который в 135 матчах отметился 40 голами. Кунья провел почти вдвое меньше матчей – 72.

В этой кампании АПЛ бразильский форвард сыграл 23 матча, забил 11 голов и отдал 4 ассиста. «Вулверхэмптон» покинул зону вылета и находится на 17-й позиции в турнирной таблице чемпионата.

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Астон Вилла Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига статистика Матеус Кунья Рауль Хименес
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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