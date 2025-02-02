Кунья стал вторым игроком в истории волков, забившим в АПЛ 25+ голов
В матче против «Астон Виллы» Матеус отметился голом в компенсированное время
Матеус Кунья в поединке против «Астон Виллы» забил свой 25-й гол за «Вулверхэмптон» и стал вторым игроком в истории клуба, который забил 25 или более мячей в английском чемпионате.
1 февраля состоялся матч 24-го тура АПЛ между «Вулверхэмптон» и «Астон Виллой». Встреча завершилась победой «волков» со счетом 2:0.
Больше Матеуса в Премьер-лиге забил Рауль Хименес, который в 135 матчах отметился 40 голами. Кунья провел почти вдвое меньше матчей – 72.
В этой кампании АПЛ бразильский форвард сыграл 23 матча, забил 11 голов и отдал 4 ассиста. «Вулверхэмптон» покинул зону вылета и находится на 17-й позиции в турнирной таблице чемпионата.
Only two players have scored 25+ Premier League goals for Wolves:— Squawka (@Squawka) February 1, 2025
◎ 40 - Raúl Jiménez (135 games)
◉ 25 - Matheus Cunha (72 games)
The Brazilian is the 10th different player to be directly involved in 15 or more Premier League goals this season. 🇧🇷 pic.twitter.com/8U9Pi3LA0Y
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