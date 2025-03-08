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  4. Салах побил рекорд Ливерпуля по результативным действиям в одном сезоне АПЛ
Англия
08 марта 2025, 20:23 |
636
0

Салах побил рекорд Ливерпуля по результативным действиям в одном сезоне АПЛ

Салах отметился дублем в ворота «Саутгемптона»

08 марта 2025, 20:23 |
636
0
Салах побил рекорд Ливерпуля по результативным действиям в одном сезоне АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах оформил дубль в ворота «Саутгемптона» и побил клубный рекорд по количеству результативных действий в одном розыгрыше АПЛ, который принадлежал Луису Суаресу (44 на 43).

8 марта состоялся матч 28-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Саутгемптоном». Игра завершилась победой «мерсисайдцев» со счетом 3:1.

В своем лучшем сезоне за Ливерпуль в АПЛ (2013/14) Суарес отметился 31 забитым мячом и 12 ассистами, а Салах в нынешней кампании английского чемпионата оформил 27 голов и отдал 17 результативных передач.

В этом розыгрыше Премьер-лиги «Ливерпуль» является лидером турнирной таблицы (21 победа, 7 ничьих, 1 поражение).

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Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Мохамед Салах Луис Суарес статистика рекорд
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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