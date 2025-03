Салах побил рекорд Ливерпуля по результативным действиям в одном сезоне АПЛ

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах оформил дубль в ворота «Саутгемптона» и побил клубный рекорд по количеству результативных действий в одном розыгрыше АПЛ, который принадлежал Луису Суаресу (44 на 43).

8 марта состоялся матч 28-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Саутгемптоном». Игра завершилась победой «мерсисайдцев» со счетом 3:1.

В своем лучшем сезоне за Ливерпуль в АПЛ (2013/14) Суарес отметился 31 забитым мячом и 12 ассистами, а Салах в нынешней кампании английского чемпионата оформил 27 голов и отдал 17 результативных передач.

В этом розыгрыше Премьер-лиги «Ливерпуль» является лидером турнирной таблицы (21 победа, 7 ничьих, 1 поражение).

Most goals + assists in a Premier League season for Liverpool:



◉ 44 - Mohamed Salah (2024/25)

◎ 43 - Luis Suarez (2013/14)

◎ 42 - Mohamed Salah (2017/18)



Mo sets a new personal best, a club record and equals the 38-game season record against Southampton. 👑 pic.twitter.com/sZegWxw2fA