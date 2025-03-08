АНЧЕЛОТТИ: «Он является примером для молодых игроков. Я не удивлен»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высоко оценил уровень легендарного хавбека мадридского клуба Луки Модрича.

«Лука Модрич может сыграть завтра в Ла Лиге и в среду в Лиге чемпионов. Проблем с восстановлением у него нет.

Я не удивлен, потому что я вижу, как он готовится на тренировках, он является примером для молодых игроков», – сказал Анчелотти.

В этом сезоне в активе Модрича 41 матч, четыре гола и шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти не собирается уходить из клуба по собственному желанию и планирует и в дальнейшем возглавлять «сливочных».