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  4. АНЧЕЛОТТИ: «Он является примером для молодых игроков. Я не удивлен»
Испания
08 марта 2025, 19:18 |
812
0

АНЧЕЛОТТИ: «Он является примером для молодых игроков. Я не удивлен»

Итальянский наставник расхвалил Луку Модрича

08 марта 2025, 19:18 |
812
0
АНЧЕЛОТТИ: «Он является примером для молодых игроков. Я не удивлен»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти и Лука Модрич

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высоко оценил уровень легендарного хавбека мадридского клуба Луки Модрича.

«Лука Модрич может сыграть завтра в Ла Лиге и в среду в Лиге чемпионов. Проблем с восстановлением у него нет.

Я не удивлен, потому что я вижу, как он готовится на тренировках, он является примером для молодых игроков», – сказал Анчелотти.

В этом сезоне в активе Модрича 41 матч, четыре гола и шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти не собирается уходить из клуба по собственному желанию и планирует и в дальнейшем возглавлять «сливочных».

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Лука Модрич Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Карло Анчелотти
Дмитрий Олейник Источник: Фабрицио Романо
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