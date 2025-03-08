Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Салах вошел в топ-5 лучших бомбардиров в истории АПЛ. Кто впереди
Англия
08 марта 2025, 19:59 | Обновлено 08 марта 2025, 20:36
1574
0

Салах вошел в топ-5 лучших бомбардиров в истории АПЛ. Кто впереди

Мохамед проводит невероятный сезон

08 марта 2025, 19:59 | Обновлено 08 марта 2025, 20:36
1574
0
Салах вошел в топ-5 лучших бомбардиров в истории АПЛ. Кто впереди
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Форвард Ливерпуля Мохамед Салах оформил дубль в матче чемпионата Англии против Саутгемптона и довел счет своим голам в АПЛ до 184 мячей.

Египетский игрок делит 5-е место с легендой Манчестер Сити Серхио Агуэро и, скорее всего, еще в нынешнем сезоне догонит Энди Коула, у которого 187 голов.

Топ-3 лучших бомбардиров в истории АПЛ составляют Алан Ширер (260), Гарри Кейн (213) и Уэйн Руни (208).

Контракт Салаха с Ливерпулем истекает по итогам нынешнего сезона. Слухи связывают футболиста с переездом в Саудовскую Аравию.

По теме:
Ман Сити впервые в этом десятилетии проиграл 9 матчей в одной кампании АПЛ
Ливерпуль – Саутгемптон – 3:1. Салах разрывает АПЛ. Видео голов и обзор
Салах присоединился к Холанду и Кейну за интересным достижением в АПЛ
Мохамед Салах Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Алан Ширер Гарри Кейн Уэйн Руни
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бывший украинский футболист погиб при исполнении боевого задания
Футбол | 08 марта 2025, 17:20 13
Бывший украинский футболист погиб при исполнении боевого задания
Бывший украинский футболист погиб при исполнении боевого задания

Алексею Шубину 5 апреля должно было исполниться 50 лет

Эдди ХИРН: «Этого боксера стоит дисквалифицировать»
Бокс | 08 марта 2025, 09:07 0
Эдди ХИРН: «Этого боксера стоит дисквалифицировать»
Эдди ХИРН: «Этого боксера стоит дисквалифицировать»

Известный промоутер – о бое в легком весе между Дэвисом и Роучем

Костюк с разгромной победы стартовала на престижном турнире в Индиан-Уэллс
Теннис | 07.03.2025, 22:24
Костюк с разгромной победы стартовала на престижном турнире в Индиан-Уэллс
Костюк с разгромной победы стартовала на престижном турнире в Индиан-Уэллс
Свитолина разобралась с американкой на большом турнире в Индиан-Уэллс
Теннис | 08.03.2025, 06:31
Свитолина разобралась с американкой на большом турнире в Индиан-Уэллс
Свитолина разобралась с американкой на большом турнире в Индиан-Уэллс
Звезде АПЛ из Бразилии светит пожизненная дисквалификация. Какая причина?
Футбол | 08.03.2025, 20:34
Звезде АПЛ из Бразилии светит пожизненная дисквалификация. Какая причина?
Звезде АПЛ из Бразилии светит пожизненная дисквалификация. Какая причина?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Что сделал Артем? В Италии в восторге от поступка Довбика после матча ЛЕ
Что сделал Артем? В Италии в восторге от поступка Довбика после матча ЛЕ
08.03.2025, 00:43 2
Футбол
Зинедин ЗИДАН: «Я всегда мечтал быть таким, как он»
Зинедин ЗИДАН: «Я всегда мечтал быть таким, как он»
07.03.2025, 02:50
Футбол
Сенсационный вариант. Барса нацелилась на голкипера сборной Украины
Сенсационный вариант. Барса нацелилась на голкипера сборной Украины
06.03.2025, 16:56 11
Футбол
Без шансов. Боксер дал прогноз на бой Ломаченко и Джервонты
Без шансов. Боксер дал прогноз на бой Ломаченко и Джервонты
07.03.2025, 20:50 1
Бокс
Источник: президент клуба УПЛ уволил весь тренерский штаб и топ-менеджеров
Источник: президент клуба УПЛ уволил весь тренерский штаб и топ-менеджеров
07.03.2025, 19:51 12
Футбол
ВИДЕО. Как форвард Кривбасса спас команду в матче против Шахтера на 90-й
ВИДЕО. Как форвард Кривбасса спас команду в матче против Шахтера на 90-й
06.03.2025, 20:53
Футбол
Ответный подарок. Шахтер потерял очки в матче с Кривбассом
Ответный подарок. Шахтер потерял очки в матче с Кривбассом
06.03.2025, 20:15 275
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем