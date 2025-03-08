Салах вошел в топ-5 лучших бомбардиров в истории АПЛ. Кто впереди

Форвард Ливерпуля Мохамед Салах оформил дубль в матче чемпионата Англии против Саутгемптона и довел счет своим голам в АПЛ до 184 мячей.

Египетский игрок делит 5-е место с легендой Манчестер Сити Серхио Агуэро и, скорее всего, еще в нынешнем сезоне догонит Энди Коула, у которого 187 голов.

Топ-3 лучших бомбардиров в истории АПЛ составляют Алан Ширер (260), Гарри Кейн (213) и Уэйн Руни (208).

Контракт Салаха с Ливерпулем истекает по итогам нынешнего сезона. Слухи связывают футболиста с переездом в Саудовскую Аравию.