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  4. При всем уважении. Экс-кипер Динамо назвал номера один для сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
08 марта 2025, 20:15 |
1691
12

При всем уважении. Экс-кипер Динамо назвал номера один для сборной Украины

Денис Бойко отметил Анатолия Трубина

08 марта 2025, 20:15 |
1691
12
При всем уважении. Экс-кипер Динамо назвал номера один для сборной Украины
УАФ. Денис Бойко

Бывший вратарь «Динамо» и сборной Украины Денис Бойко назвал голкипера, который сейчас является номером один для главной команды страны.

«При всем уважении к Жоре Бущану, но на сегодняшний день есть оптимальный выбор трио голкиперов в нашей сборной. Кто будет первым номером? Скорее всего, Трубин. Он статистически наибольшее количество матчей отыграл в 2025 году.

Лунин и Ризнык на одном уровне сейчас. Безусловно, Трубин – номер один для сборной на сегодняшний день», – сказал Бойко.

Ранее бывший футболист киевского «Динамо» Артем Милевский поделился мнением о конкуренции среди вратарей сборной Украины, а также назвал сильнейшего голкипера.

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Денис Бойко Георгий Бущан Дмитрий Ризнык сборная Украины по футболу Анатолий Трубин Андрей Лунин
Дмитрий Олейник Источник: YouTube
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Комментарии 12
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avk2307
В реалиях на март Бойко прав. Но если в декабре перевес Трубина над остальными был значительный, то сейчас этим вопросом все озадачены. 
Дай бог , чтобы Трубин классно отыграл с Бельгией и себе и Сборной пользу принес.
Иначе будут рассматривать другие варианты
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+1
Falko
А от Мілевський не згоден )
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0
VovanSidorovi4
У Жоры самый тяжёлый  чемпионат сейчас.
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-1
Saar
Так. Трубін зараз найкращий наш кіпер!
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-1
Показать Скрыть 1 ответ
_9Quantum19_
Це якщо середня лінія збірної складатиметься з нормальних футболістів. Бо якщо з "динамівських", то тут "гайки" нам у матчах з бельгійцями.
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-4
apepa
Какое уважение может быть к бущану когда ему забивала вся Европа кому не лень??
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-8
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