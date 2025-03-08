При всем уважении. Экс-кипер Динамо назвал номера один для сборной Украины
Денис Бойко отметил Анатолия Трубина
Бывший вратарь «Динамо» и сборной Украины Денис Бойко назвал голкипера, который сейчас является номером один для главной команды страны.
«При всем уважении к Жоре Бущану, но на сегодняшний день есть оптимальный выбор трио голкиперов в нашей сборной. Кто будет первым номером? Скорее всего, Трубин. Он статистически наибольшее количество матчей отыграл в 2025 году.
Лунин и Ризнык на одном уровне сейчас. Безусловно, Трубин – номер один для сборной на сегодняшний день», – сказал Бойко.
Ранее бывший футболист киевского «Динамо» Артем Милевский поделился мнением о конкуренции среди вратарей сборной Украины, а также назвал сильнейшего голкипера.
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