При всем уважении. Экс-кипер Динамо назвал номера один для сборной Украины

Бывший вратарь «Динамо» и сборной Украины Денис Бойко назвал голкипера, который сейчас является номером один для главной команды страны.

«При всем уважении к Жоре Бущану, но на сегодняшний день есть оптимальный выбор трио голкиперов в нашей сборной. Кто будет первым номером? Скорее всего, Трубин. Он статистически наибольшее количество матчей отыграл в 2025 году.

Лунин и Ризнык на одном уровне сейчас. Безусловно, Трубин – номер один для сборной на сегодняшний день», – сказал Бойко.

Ранее бывший футболист киевского «Динамо» Артем Милевский поделился мнением о конкуренции среди вратарей сборной Украины, а также назвал сильнейшего голкипера.