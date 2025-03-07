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  4. Артем МИЛЕВСКИЙ: «Бущан – сильнейший вратарь сборной Украины»
Сборная УКРАИНЫ
07 марта 2025, 10:47 |
543
6

Артем МИЛЕВСКИЙ: «Бущан – сильнейший вратарь сборной Украины»

Известный футболист оценил конкуренцию среди голкиперов национальной команды

07 марта 2025, 10:47 |
543
6
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Бущан – сильнейший вратарь сборной Украины»
УАФ. Георгий Бущан

Бывший футболист киевского «Динамо» Артем Милевский поделился мнением о конкуренции среди вратарей сборной Украины, а также назвал сильнейшего голкипера:

– По информации СМИ, Андреем Луниным предметно интересуется «Манчестер Юнайтед». Стоит ли ему переходить в английский клуб, который сейчас переживает далеко не лучшие времена?

– В прошлом году я говорил: куда ему уходить из Мадрида? Другое дело сейчас, когда Куртуа постоянно играет. Лунину сегодня тяжело. Что касается «Манчестер Юнайтед», то не нам решать. Если Андрюха захочет перейти туда, это его дело. В важных матчах «Реала» будет точно стоять Куртуа, пока не получит травму.

– Кого ты считаешь номером один в Украине: Лунина, Трубина или Бущана?

– Для меня лучший вратарь – это Жорик Бущан. Правда, читал в СМИ, что ему там зарплату не платят в «Аль-Шабабе».

– Что скажешь о Трубине? В «Бенфике» он порой творит чудеса в рамке, а иногда допускает ошибки, как в матче с «Монако».

– Я с Трубиным не знаком лично, как и с Луниным. Это совсем другое поколение. Поколение тик-тока. Трубин мне очень понравился в игре за сборную Украины против Германии (0:0). Что касается его игры в Португалии, то я не слежу за «Бенфикой», поэтому ничего сказать не могу, – поделился мнением Милевский.

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сборная Украины по футболу Андрей Лунин Тибо Куртуа Георгий Бущан Анатолий Трубин Артем Милевский
Николай Титюк Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 6
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icebeer
Бущан на выходах никакой. Та и ногами играет плохо.
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0
DaVinci
По факту...
Бущан самий досвідчений воротар і досвід йому часто допомагає.
Лунін самий холоднокровний. Він грав проти великих команд і завжди був спокійний.
Трубін мабуть з найкращою реакцією, але нестабільний...
В них всіх є свої плюси і мінуси. Добре, що є з кого вибирати
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0
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kadaad
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-1
VovanSidorovi4
Жора хороший вратарь.
Не повезло с клубом.
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-4
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