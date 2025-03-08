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  4. Салах присоединился к Холанду и Кейну за интересным достижением в АПЛ
Англия
08 марта 2025, 20:52 |
238
0

Салах присоединился к Холанду и Кейну за интересным достижением в АПЛ

«Ливерпуль» дома обыграл «Саутгемптон»

08 марта 2025, 20:52 |
238
0
Салах присоединился к Холанду и Кейну за интересным достижением в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Лидер «Ливерпуля» Мохамед Салах отметился двумя забитыми мячами в матче против «Саутгемптона» и стал третьим игроком в истории, который забил 10 или более голов дома и на выезде в каждом из трех сезонов АПЛ подряд.

8 марта состоялась встреча 28-го тура Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Саутгемптоном». Игра завершилась победой владельцев поля со счетом 3:1.

До Салаха этим достижением отметились только Гарри Кейн и Эрлинг Холанд.

В нынешнем сезоне английского чемпионата египтянин в 29 матчах забил 27 голов и отдал 17 результативных передач. Подопечные Арне Слота являются лидерами таблицы чемпионата (21 победа, 7 ничьих, 1 поражение).

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Ливерпуль чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Мохамед Салах Гарри Кейн Эрлинг Холанд
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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