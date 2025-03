Салах присоединился к Холанду и Кейну за интересным достижением в АПЛ

Лидер «Ливерпуля» Мохамед Салах отметился двумя забитыми мячами в матче против «Саутгемптона» и стал третьим игроком в истории, который забил 10 или более голов дома и на выезде в каждом из трех сезонов АПЛ подряд.

8 марта состоялась встреча 28-го тура Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Саутгемптоном». Игра завершилась победой владельцев поля со счетом 3:1.

До Салаха этим достижением отметились только Гарри Кейн и Эрлинг Холанд.

В нынешнем сезоне английского чемпионата египтянин в 29 матчах забил 27 голов и отдал 17 результативных передач. Подопечные Арне Слота являются лидерами таблицы чемпионата (21 победа, 7 ничьих, 1 поражение).

Only three players have scored 10+ goals at home and 10+ goals away from home in a Premier League season on three or more occasions:



◎ Harry Kane

◎ Erling Haaland

◉ Mohamed Salah



The triple double-double. 🔟 pic.twitter.com/ut7pBNsOlx