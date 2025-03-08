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Португалия
08 марта 2025, 19:45 |
86
0

Акцент на Барселону. Трубин не сыграет за Бенфику в чемпионате Португалии

Анатолий пропустит поединок 25-го тура против Насьонала

08 марта 2025, 19:45 |
86
0
Акцент на Барселону. Трубин не сыграет за Бенфику в чемпионате Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

8 марта состоится матч 25-го тура чемпионата Португалии 2024/25 между командами Бенфика и Насьонал Фуншал.

Поединок пройдет на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Время начала встречи – 20:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин остался на скамейке запасных. Ворота хозяев будет защищать Самюэль Соареш.

Судя по всему, Бруну Лаже дал украинцу отдохнуть перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против Барселоны [первый матч – 0:1], который состоится 11 марта на арене Олимпико в Каталонии. Отдых получили и другие лидеры команды.

Подобная практика была и перед первым поединком с Барсой, когда Анатолий пропустил две игры Бенфики: в чемпионате и Кубке.

Стартовый состав Бенфики на матч против Насьонала

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Насьонал Фуншал Бенфика стартовые составы чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин Лига чемпионов Барселона Барселона - Бенфика
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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