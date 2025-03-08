Акцент на Барселону. Трубин не сыграет за Бенфику в чемпионате Португалии

8 марта состоится матч 25-го тура чемпионата Португалии 2024/25 между командами Бенфика и Насьонал Фуншал.

Поединок пройдет на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Время начала встречи – 20:00 по Киеву.

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Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин остался на скамейке запасных. Ворота хозяев будет защищать Самюэль Соареш.

Судя по всему, Бруну Лаже дал украинцу отдохнуть перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против Барселоны [первый матч – 0:1], который состоится 11 марта на арене Олимпико в Каталонии. Отдых получили и другие лидеры команды.

Подобная практика была и перед первым поединком с Барсой, когда Анатолий пропустил две игры Бенфики: в чемпионате и Кубке.

Стартовый состав Бенфики на матч против Насьонала