Звезде АПЛ из Бразилии светит пожизненная дисквалификация. Какая причина?
Лукас Пакета вляпался в скандал со ставками
Хавбек английского «Вест Хэма» и сборной Бразилии Лукас Пакета вляпался в скандал со ставками.
По информации английского издания Daily Mail, Футбольная ассоциация Англии обвиняет бразильца в умышленном получении желтых карточек с целью повлиять на рынок ставок. Пакета сейчас судится с ФА, однако ожидается, что он проиграет это дело. Футбольная ассоциация Англии настаивает на пожизненной дисквалификации бразильца, если его вина будет доказана. Таким образом, Пакета может быть пожизненно запрещено играть в английских футбольных турнирах.
В этом сезоне Лукас Пакета сыграл за «Вест Хэм» 26 матчей во всех турнирах. Ранее бразилец получил травму на тренировке.
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