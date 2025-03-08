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  4. Звезде АПЛ из Бразилии светит пожизненная дисквалификация. Какая причина?
Англия
08 марта 2025, 20:34 | Обновлено 08 марта 2025, 20:53
1781
0

Звезде АПЛ из Бразилии светит пожизненная дисквалификация. Какая причина?

Лукас Пакета вляпался в скандал со ставками

08 марта 2025, 20:34 | Обновлено 08 марта 2025, 20:53
1781
0
Звезде АПЛ из Бразилии светит пожизненная дисквалификация. Какая причина?
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Пакета

Хавбек английского «Вест Хэма» и сборной Бразилии Лукас Пакета вляпался в скандал со ставками.

По информации английского издания Daily Mail, Футбольная ассоциация Англии обвиняет бразильца в умышленном получении желтых карточек с целью повлиять на рынок ставок. Пакета сейчас судится с ФА, однако ожидается, что он проиграет это дело. Футбольная ассоциация Англии настаивает на пожизненной дисквалификации бразильца, если его вина будет доказана. Таким образом, Пакета может быть пожизненно запрещено играть в английских футбольных турнирах.

В этом сезоне Лукас Пакета сыграл за «Вест Хэм» 26 матчей во всех турнирах. Ранее бразилец получил травму на тренировке.

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ставки чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Лукас Пакета Вест Хэм дисквалификация
Дмитрий Олейник Источник: Daily Mail
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