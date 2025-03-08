Звезде АПЛ из Бразилии светит пожизненная дисквалификация. Какая причина?

Хавбек английского «Вест Хэма» и сборной Бразилии Лукас Пакета вляпался в скандал со ставками.

По информации английского издания Daily Mail, Футбольная ассоциация Англии обвиняет бразильца в умышленном получении желтых карточек с целью повлиять на рынок ставок. Пакета сейчас судится с ФА, однако ожидается, что он проиграет это дело. Футбольная ассоциация Англии настаивает на пожизненной дисквалификации бразильца, если его вина будет доказана. Таким образом, Пакета может быть пожизненно запрещено играть в английских футбольных турнирах.

В этом сезоне Лукас Пакета сыграл за «Вест Хэм» 26 матчей во всех турнирах. Ранее бразилец получил травму на тренировке.