Травмировался на тренировке. Полузащитник Вест Хэма выбыл на месяц

Полузащитник «Вест Хэма» Лукас Пакета не сможет помочь своей команде в ближайших матчах. Бразилец получил травму на тренировке. На восстановление уйдет около месяца.

Потеря игрока станет проблемой для команды Грэма Поттера. У «Вест Хэма» очень сложная турнирная ситуация. Команда находится на 16 месте. В следующем поединке «Вест Хэм» сыграет с «Арсеналом».

Лукас Пакета недавно попал в эпицентр скандала. Игрока обвиняют в том, что он специально получил желтую карточку. Это был подарок брату на день рождения, чтобы тот заработал на ставках.

В текущем сезоне Лукас Пакета сыграл за «Вест Хэм» 26 матчей во всех турнирах. Забил 5 мячей. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 27-летнего бразильца в 40 миллионов евро.