Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Травмировался на тренировке. Полузащитник Вест Хэма выбыл на месяц
Англия
21 февраля 2025, 14:09 | Обновлено 21 февраля 2025, 14:11
81
0

Травмировался на тренировке. Полузащитник Вест Хэма выбыл на месяц

Лукас Пакета пропустит около четырех недель

21 февраля 2025, 14:09 | Обновлено 21 февраля 2025, 14:11
81
0
Травмировался на тренировке. Полузащитник Вест Хэма выбыл на месяц
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Пакета

Полузащитник «Вест Хэма» Лукас Пакета не сможет помочь своей команде в ближайших матчах. Бразилец получил травму на тренировке. На восстановление уйдет около месяца.

Потеря игрока станет проблемой для команды Грэма Поттера. У «Вест Хэма» очень сложная турнирная ситуация. Команда находится на 16 месте. В следующем поединке «Вест Хэм» сыграет с «Арсеналом».

Лукас Пакета недавно попал в эпицентр скандала. Игрока обвиняют в том, что он специально получил желтую карточку. Это был подарок брату на день рождения, чтобы тот заработал на ставках.

В текущем сезоне Лукас Пакета сыграл за «Вест Хэм» 26 матчей во всех турнирах. Забил 5 мячей. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 27-летнего бразильца в 40 миллионов евро.

По теме:
Ждет предложений. Гвардиола намерен покинуть Манчестер Сити
Капитан Черноморца пропустит игру с Колосом
Соперники Лунина, Трубина и Зинченко. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
Лукас Пакета Вест Хэм Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу травма
Сергей Турчак Источник: Yahoo Sports
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Дюбуа снялся с боя. Паркер подерется с другим топовым боксером
Бокс | 20 февраля 2025, 21:38 78
ОФИЦИАЛЬНО. Дюбуа снялся с боя. Паркер подерется с другим топовым боксером
ОФИЦИАЛЬНО. Дюбуа снялся с боя. Паркер подерется с другим топовым боксером

Соперником Джозефа станет Мартин Баколе

Дюбуа признался у кого сильнее удар: у Усика, Джошуа или Фьюри?
Бокс | 21 февраля 2025, 08:20 3
Дюбуа признался у кого сильнее удар: у Усика, Джошуа или Фьюри?
Дюбуа признался у кого сильнее удар: у Усика, Джошуа или Фьюри?

Даниэль отметил мощность украинца

Вторая ракетка мира Свентек вылетела из престижного турнира WTA 1000 в ОАЭ
Теннис | 20.02.2025, 14:06
Вторая ракетка мира Свентек вылетела из престижного турнира WTA 1000 в ОАЭ
Вторая ракетка мира Свентек вылетела из престижного турнира WTA 1000 в ОАЭ
«Стойте, куда вы идете?» Наставник Ромы раскриктиковал собственных игроков
Футбол | 21.02.2025, 13:31
«Стойте, куда вы идете?» Наставник Ромы раскриктиковал собственных игроков
«Стойте, куда вы идете?» Наставник Ромы раскриктиковал собственных игроков
Ига СВЕНТЕК: «Уже пару лет эти турниры может выиграть кто угодно»
Теннис | 21.02.2025, 06:09
Ига СВЕНТЕК: «Уже пару лет эти турниры может выиграть кто угодно»
Ига СВЕНТЕК: «Уже пару лет эти турниры может выиграть кто угодно»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Без украинок и Соболенко. Известны все пары 1/4 финала супертурнира в Дубае
Без украинок и Соболенко. Известны все пары 1/4 финала супертурнира в Дубае
20.02.2025, 03:59 2
Теннис
Определены участники 1/8 финала Лиги чемпионов. Кто на кого может попасть?
Определены участники 1/8 финала Лиги чемпионов. Кто на кого может попасть?
20.02.2025, 06:23 15
Футбол
Обидчица Свитолиной разгромила первую ракетку Соболенко на турнире в Дубае
Обидчица Свитолиной разгромила первую ракетку Соболенко на турнире в Дубае
19.02.2025, 19:09 25
Теннис
Александр УСИК: «С этим человеком я провожу больше времени, чем с женой»
Александр УСИК: «С этим человеком я провожу больше времени, чем с женой»
19.02.2025, 08:42
Бокс
Стала известна судьба арбитра, которого обматерил Беллингем
Стала известна судьба арбитра, которого обматерил Беллингем
19.02.2025, 09:13 10
Футбол
Где смотреть онлайн бой за абсолют Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
Где смотреть онлайн бой за абсолют Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
21.02.2025, 03:23 2
Бокс
Остались без главного тренера. У Руха большие кадровые проблемы
Остались без главного тренера. У Руха большие кадровые проблемы
19.02.2025, 18:06 2
Футбол
Гвардиола после провала в ЛЧ против Реала нацелился на трансфер украинца
Гвардиола после провала в ЛЧ против Реала нацелился на трансфер украинца
21.02.2025, 07:48 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем