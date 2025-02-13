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  4. Игрок команды АПЛ получил желтую «в подарок брату». Грозит наказание
Англия
13 февраля 2025, 15:14 |
774
2

Игрок команды АПЛ получил желтую «в подарок брату». Грозит наказание

Пакета снова попал под расследование и может быть дисквалифицирован

13 февраля 2025, 15:14 |
774
2
Игрок команды АПЛ получил желтую «в подарок брату». Грозит наказание
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Пакета

По информации СМИ, под расследование снова попал хавбек Вест Хэма и сборной Бразилии Лукас Пакета, который предположительно специально получил желтую карточку в матче чемпионата Англии в качестве «подарка брату на день рождения», чтобы тот мог хорошо заработать на ставке в букмекерской конторе.

День рождения брата совпадал с матчем АПЛ, который находится под подозрением.

Ранее Пакета уже был под расследованием Футбольной ассоциации Англии за подозрительные желтые карточки минимум в четырех матчах АПЛ.

Пока вердикта нет, но игроку может грозить длительная дисквалификация. Пакета отрицает все обвинения.

По информации бразильских СМИ, Пакета мог сообщать родственникам и друзьям в Бразилии, в каком матче он получит предупреждение, чтобы они могли заработать на ставках.

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Лукас Пакета Вест Хэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу ставки
Иван Зинченко Источник: Goal.com
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Saar
У свій час Мілан його вчасно "сплавив".
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Artem_Ponomar
щось Пакета не вчиться на своїх помилках, якщо ці підозри підтвердяться то я думаю він може попрощатися з футболом на пару років
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