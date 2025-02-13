Игрок команды АПЛ получил желтую «в подарок брату». Грозит наказание
Пакета снова попал под расследование и может быть дисквалифицирован
По информации СМИ, под расследование снова попал хавбек Вест Хэма и сборной Бразилии Лукас Пакета, который предположительно специально получил желтую карточку в матче чемпионата Англии в качестве «подарка брату на день рождения», чтобы тот мог хорошо заработать на ставке в букмекерской конторе.
День рождения брата совпадал с матчем АПЛ, который находится под подозрением.
Ранее Пакета уже был под расследованием Футбольной ассоциации Англии за подозрительные желтые карточки минимум в четырех матчах АПЛ.
Пока вердикта нет, но игроку может грозить длительная дисквалификация. Пакета отрицает все обвинения.
По информации бразильских СМИ, Пакета мог сообщать родственникам и друзьям в Бразилии, в каком матче он получит предупреждение, чтобы они могли заработать на ставках.
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