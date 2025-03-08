Источник: трансфер Мигелито в киевское Динамо сорвался в последний момент

Трансфер 20-летнего полузащитника Мигелито в киевское «Динамо» сорвался в последний момент – об этом сообщили бразильские журналисты.

Футболист «Сантоса» попрощался с партнерами и был готов лететь в Украину для прохождения медосмотра и подписания контракта. Однако, руководство бразильского клуба в последний момент изменило финансовые условия перехода, из-за чего «Динамо» приняло решение прекратить переговоры и отказаться от этого трансфера.

Тренерский штаб «Сантоса» не рассчитывает на Мигелито из-за большой конкуренции в стартовом составе. Боливийский футболист может остаться вне заявки команды, если ему не найдут другой клуб.

В текущем сезоне Мигелито сыграл в четырех матчах бразильского чемпионата, однако результативными действиями не отметился. Полузащитник имеет опыт выступлений в составе сборной Боливии – провел 20 поединков и забил пять голов. Ориентировочная стоимость 20-летнего игрока составляет 750 тысяч евро.