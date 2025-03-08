Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: трансфер Мигелито в киевское Динамо сорвался в последний момент
Украина. Премьер лига
08 марта 2025, 14:48 | Обновлено 08 марта 2025, 15:15
683
5

Источник: трансфер Мигелито в киевское Динамо сорвался в последний момент

20-летний полузащитник собирался лететь в Украину

08 марта 2025, 14:48 | Обновлено 08 марта 2025, 15:15
683
5
Источник: трансфер Мигелито в киевское Динамо сорвался в последний момент
Instagram. Мигелито

Трансфер 20-летнего полузащитника Мигелито в киевское «Динамо» сорвался в последний момент – об этом сообщили бразильские журналисты.

Футболист «Сантоса» попрощался с партнерами и был готов лететь в Украину для прохождения медосмотра и подписания контракта. Однако, руководство бразильского клуба в последний момент изменило финансовые условия перехода, из-за чего «Динамо» приняло решение прекратить переговоры и отказаться от этого трансфера.

Тренерский штаб «Сантоса» не рассчитывает на Мигелито из-за большой конкуренции в стартовом составе. Боливийский футболист может остаться вне заявки команды, если ему не найдут другой клуб.

В текущем сезоне Мигелито сыграл в четырех матчах бразильского чемпионата, однако результативными действиями не отметился. Полузащитник имеет опыт выступлений в составе сборной Боливии – провел 20 поединков и забил пять голов. Ориентировочная стоимость 20-летнего игрока составляет 750 тысяч евро.

По теме:
Президент ЮКСА прокомментировал трансфер сына легендарного Ромарио
Это не Фати. Барселона летом попрощается с игроком, он не нужен Флику
Лапорта дал добро. Барселона готовит трансферы двух звезд в линию атаки
чемпионат Бразилии по футболу Сантос Динамо Киев Мигелито (Мигель Терсерос) трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: UOL Esporte
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кривбасс ведет переговоры о трансфере еще одного венесуэльца
Футбол | 08 марта 2025, 10:33 4
Кривбасс ведет переговоры о трансфере еще одного венесуэльца
Кривбасс ведет переговоры о трансфере еще одного венесуэльца

Ранее Глейкер Мендоса забил в ворота «Шахтера», чем помог криворожанам взять очко

Без шансов. Боксер дал прогноз на бой Ломаченко и Джервонты
Бокс | 07 марта 2025, 20:50 1
Без шансов. Боксер дал прогноз на бой Ломаченко и Джервонты
Без шансов. Боксер дал прогноз на бой Ломаченко и Джервонты

Камбосос разочарован тем, что показывает Дэвис

Джима и Дмитренко с чистой стрельбой не попали в топ-20 спринта этапа КМ
Биатлон | 07.03.2025, 20:40
Джима и Дмитренко с чистой стрельбой не попали в топ-20 спринта этапа КМ
Джима и Дмитренко с чистой стрельбой не попали в топ-20 спринта этапа КМ
Ноттингем Форест – Ман Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 08.03.2025, 13:22
Ноттингем Форест – Ман Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ноттингем Форест – Ман Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 марта
Футбол | 07.03.2025, 15:49
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 марта
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 марта
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
kluchka_vova
то говорять що ніхто не хоче їхать.... цей соглашається .дак їм дорого... лапша вже достала.. з цими виконавцями в л.ч робить нема чого.. якісь ідуть  непонятки...
Ответить
+1
didora
А що це за перемовини, коли змінюють ціну в останній момент??? Це такого і на продуктовому ринку не зустрінеш. Якщо виставили ціну, то все крапка. А вони бачуть, що беруть і давай накручувати ціну. Оце торговці срані!!!
Ответить
+1
Gargantua81
трансфер в Динамо...   сорвался.
в эту трафаретку можно только фамилии подставлять.
Ответить
-2
Nba37
Это неудивительно, все радуются, что Динамо станут чемпионами, а толку, чтобы потом позориться в еврокубках, хотелось чтобы Динамо вышли в основной раунд ЛЧ, чтобы посмотреть, как там Динамо выступит 
Ответить
-3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Леннокс ЛЬЮИС: Али не самый великий боксер. Знаете, кто лучший?
Леннокс ЛЬЮИС: Али не самый великий боксер. Знаете, кто лучший?
06.03.2025, 08:26 8
Бокс
Мудрика рекомендуют элитной команде, борющейся за титул. Но есть условие
Мудрика рекомендуют элитной команде, борющейся за титул. Но есть условие
07.03.2025, 07:47 5
Футбол
ЛНЗ – Динамо – 1:2. Все решил автогол. Видео голов и обзор матча
ЛНЗ – Динамо – 1:2. Все решил автогол. Видео голов и обзор матча
06.03.2025, 17:33 1
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Нас бросили и выставили идиотами. Никто этого не ожидал»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Нас бросили и выставили идиотами. Никто этого не ожидал»
06.03.2025, 09:35 11
Футбол
Джордж Форман назвал единственного боксера, которого боялся Мухаммед Али
Джордж Форман назвал единственного боксера, которого боялся Мухаммед Али
08.03.2025, 07:45 1
Бокс
Финалист ЛЕ. Динамо оформило неожиданный трансфер из другого клуба УПЛ
Финалист ЛЕ. Динамо оформило неожиданный трансфер из другого клуба УПЛ
06.03.2025, 14:47 2
Футбол
Большое возвращение. Ребров назвал заявку сборной Украины
Большое возвращение. Ребров назвал заявку сборной Украины
07.03.2025, 18:25 132
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем