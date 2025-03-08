Гвардиола рассказал, из-за чего Ман Сити сенсационно проиграл в АПЛ
Подопечные Пепа уступили «Ноттингему»
Манчестер Сити в матче чемпионата Англии проиграл Ноттингем Форест со счетом 0:1, потерпев уже девятое поражение в нынешнем сезоне АПЛ.
Наставник «горожан» Пеп Гвардиола прокомментировал это поражение.
«Напряженная игра, мы не имели достаточно моментов, однако хорошо защищались. В первом тайме у нас были неплохие моменты для удара. Однако, при одном из переходов в атаку мы потеряли мяч и нам забили.
«Ноттингем Форест» очень хорошо защищался, а мы не смогли найти точность в последний момент.
У нас осталось 10 матчей в АПЛ. Это 10 финалов, чтобы квалифицироваться в следующую Лигу чемпионов», – сказал Пеп.
Сейчас «Манчестер Сити» занимает 4 строчку в АПЛ, имея в активе 47 очков. По итогу тура «горожане» могут вылететь из топ-4.
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