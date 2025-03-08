Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гвардиола рассказал, из-за чего Ман Сити сенсационно проиграл в АПЛ
Англия
08 марта 2025, 19:37 |
427
1

Гвардиола рассказал, из-за чего Ман Сити сенсационно проиграл в АПЛ

Подопечные Пепа уступили «Ноттингему»

08 марта 2025, 19:37 |
427
1
Гвардиола рассказал, из-за чего Ман Сити сенсационно проиграл в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Манчестер Сити в матче чемпионата Англии проиграл Ноттингем Форест со счетом 0:1, потерпев уже девятое поражение в нынешнем сезоне АПЛ.

Наставник «горожан» Пеп Гвардиола прокомментировал это поражение.

«Напряженная игра, мы не имели достаточно моментов, однако хорошо защищались. В первом тайме у нас были неплохие моменты для удара. Однако, при одном из переходов в атаку мы потеряли мяч и нам забили.

«Ноттингем Форест» очень хорошо защищался, а мы не смогли найти точность в последний момент.

У нас осталось 10 матчей в АПЛ. Это 10 финалов, чтобы квалифицироваться в следующую Лигу чемпионов», – сказал Пеп.

Сейчас «Манчестер Сити» занимает 4 строчку в АПЛ, имея в активе 47 очков. По итогу тура «горожане» могут вылететь из топ-4.

По теме:
Салах вошел в топ-5 лучших бомбардиров в истории АПЛ. Кто впереди
Плимут Таловерова пропустил три гола. Команда стала последней в таблице
Чемпионство близко. Ливерпуль пропустил первым, но обыграл аутсайдера АПЛ
Пеп Гвардиола чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Ноттингем Форест Ноттингем Форест - Манчестер Сити
Дмитрий Олейник Источник: NBC Sports
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Что сделал Артем? В Италии в восторге от поступка Довбика после матча ЛЕ
Футбол | 08 марта 2025, 00:43 2
Что сделал Артем? В Италии в восторге от поступка Довбика после матча ЛЕ
Что сделал Артем? В Италии в восторге от поступка Довбика после матча ЛЕ

Украинец показал, что в команде Рома отличный микроклимат

ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал яркого полузащитника Полесья
Футбол | 08 марта 2025, 19:15 0
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал яркого полузащитника Полесья
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал яркого полузащитника Полесья

Макуана перешел на правах аренды

Ястремская уничтожила Жабер и вышла в 1/16 финала турнира в Индиан-Уэллс
Теннис | 08.03.2025, 01:20
Ястремская уничтожила Жабер и вышла в 1/16 финала турнира в Индиан-Уэллс
Ястремская уничтожила Жабер и вышла в 1/16 финала турнира в Индиан-Уэллс
Джима и Дмитренко с чистой стрельбой не попали в топ-20 спринта этапа КМ
Биатлон | 07.03.2025, 20:40
Джима и Дмитренко с чистой стрельбой не попали в топ-20 спринта этапа КМ
Джима и Дмитренко с чистой стрельбой не попали в топ-20 спринта этапа КМ
Борьба за место в ЛЧ. Ноттингем Форест шокировал Манчестер Сити
Футбол | 08.03.2025, 16:26
Борьба за место в ЛЧ. Ноттингем Форест шокировал Манчестер Сити
Борьба за место в ЛЧ. Ноттингем Форест шокировал Манчестер Сити
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
З чемпіонством в АПЛ вже все ясно. А от боротьба за четверту, а судячи з усьог і п'яту путівки в ЛЧ буде йти до останнього
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Казалось, что все потеряно». Реакция прессы на игру Довбика и Шомуродова
«Казалось, что все потеряно». Реакция прессы на игру Довбика и Шомуродова
07.03.2025, 07:15 2
Футбол
Большое возвращение. Ребров назвал заявку сборной Украины
Большое возвращение. Ребров назвал заявку сборной Украины
07.03.2025, 18:25 135
Футбол
Ответный подарок. Шахтер потерял очки в матче с Кривбассом
Ответный подарок. Шахтер потерял очки в матче с Кривбассом
06.03.2025, 20:15 275
Футбол
ФОТО. Легенда Реала принял сенсационное решение. Спустя 7 месяцев
ФОТО. Легенда Реала принял сенсационное решение. Спустя 7 месяцев
07.03.2025, 01:27 1
Футбол
Свитолина разобралась с американкой на большом турнире в Индиан-Уэллс
Свитолина разобралась с американкой на большом турнире в Индиан-Уэллс
08.03.2025, 06:31 13
Теннис
Мудрика рекомендуют элитной команде, борющейся за титул. Но есть условие
Мудрика рекомендуют элитной команде, борющейся за титул. Но есть условие
07.03.2025, 07:47 5
Футбол
В Top Rank поступило предложение о бое с Ломаченко. Известен соперник
В Top Rank поступило предложение о бое с Ломаченко. Известен соперник
07.03.2025, 02:32
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем