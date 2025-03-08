Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вундеркинд Реал перепутал свою жену с игроком Арсенала. Тот отреагировал
Испания
08 марта 2025, 19:56 |
1662
0

Вундеркинд Реал перепутал свою жену с игроком Арсенала. Тот отреагировал

Ляп Эндрика рассмешил фанатов

08 марта 2025, 19:56 |
1662
0
Вундеркинд Реал перепутал свою жену с игроком Арсенала. Тот отреагировал
Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрик

Вундеркинд мадридского «Реала» Эндрик в Инстаграме обнародовал фото со своей женой Габриэлой. Однако бразилец допустил забавную ошибку.

Эндрик вместо своей жены случайно отметил на фото вингера «Арсенала» Габриэля Мартинелли. Эндрик вместе с Мартинелли играют за сборную Бразилии. Мартинелли уже успел отреагировать.

«Ты феноменальный, брат, но я думаю, что ты обозначил не того человека, лол», – написал в комментарии под сообщением Мартинелли.

Ранее сообщалось, что бразильский нападающий мадридского «Реала» Эндрик не особо доволен количеством игровой практики.

По теме:
Барселона – Осасуна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
АНЧЕЛОТТИ: «Он является примером для молодых игроков. Я не удивлен»
Хави рассказал, готов ли после Барселоны работать в Ла Лиге
Габриэл Мартинелли Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу фото Арсенал Лондон
Дмитрий Олейник Источник: Трибуна
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рекорд Украины и филигранная Магучих. Как прошел 2 день атлетического ЧЕ
Другие виды | 08 марта 2025, 02:25 0
Рекорд Украины и филигранная Магучих. Как прошел 2 день атлетического ЧЕ
Рекорд Украины и филигранная Магучих. Как прошел 2 день атлетического ЧЕ

В пятницу на Евро были разыграны шесть комплектов наград

Вулверхэмптон – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 08 марта 2025, 20:56 0
Вулверхэмптон – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Вулверхэмптон – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 8 марта в 22:00 по Киеву

Костюк с разгромной победы стартовала на престижном турнире в Индиан-Уэллс
Теннис | 07.03.2025, 22:24
Костюк с разгромной победы стартовала на престижном турнире в Индиан-Уэллс
Костюк с разгромной победы стартовала на престижном турнире в Индиан-Уэллс
Бывший украинский футболист погиб при исполнении боевого задания
Футбол | 08.03.2025, 17:20
Бывший украинский футболист погиб при исполнении боевого задания
Бывший украинский футболист погиб при исполнении боевого задания
Легендарный Баффер назвал лучшего боксера за Усика и Мухаммеда Али
Бокс | 08.03.2025, 04:02
Легендарный Баффер назвал лучшего боксера за Усика и Мухаммеда Али
Легендарный Баффер назвал лучшего боксера за Усика и Мухаммеда Али
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Без шансов. Боксер дал прогноз на бой Ломаченко и Джервонты
Без шансов. Боксер дал прогноз на бой Ломаченко и Джервонты
07.03.2025, 20:50 1
Бокс
Сенсационный вариант. Барса нацелилась на голкипера сборной Украины
Сенсационный вариант. Барса нацелилась на голкипера сборной Украины
06.03.2025, 16:56 11
Футбол
Свитолина разобралась с американкой на большом турнире в Индиан-Уэллс
Свитолина разобралась с американкой на большом турнире в Индиан-Уэллс
08.03.2025, 06:31 13
Теннис
Ответный подарок. Шахтер потерял очки в матче с Кривбассом
Ответный подарок. Шахтер потерял очки в матче с Кривбассом
06.03.2025, 20:15 275
Футбол
Джордж Форман назвал единственного боксера, которого боялся Мухаммед Али
Джордж Форман назвал единственного боксера, которого боялся Мухаммед Али
08.03.2025, 07:45 1
Бокс
Турнирная таблица УПЛ. Динамо увеличило отрыв от Шахтера до 10 очков
Турнирная таблица УПЛ. Динамо увеличило отрыв от Шахтера до 10 очков
07.03.2025, 06:23 14
Футбол
Что сделал Артем? В Италии в восторге от поступка Довбика после матча ЛЕ
Что сделал Артем? В Италии в восторге от поступка Довбика после матча ЛЕ
08.03.2025, 00:43 2
Футбол
Большое возвращение. Ребров назвал заявку сборной Украины
Большое возвращение. Ребров назвал заявку сборной Украины
07.03.2025, 18:25 138
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем