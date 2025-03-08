Вундеркинд Реал перепутал свою жену с игроком Арсенала. Тот отреагировал

Вундеркинд мадридского «Реала» Эндрик в Инстаграме обнародовал фото со своей женой Габриэлой. Однако бразилец допустил забавную ошибку.

Эндрик вместо своей жены случайно отметил на фото вингера «Арсенала» Габриэля Мартинелли. Эндрик вместе с Мартинелли играют за сборную Бразилии. Мартинелли уже успел отреагировать.

«Ты феноменальный, брат, но я думаю, что ты обозначил не того человека, лол», – написал в комментарии под сообщением Мартинелли.

Ранее сообщалось, что бразильский нападающий мадридского «Реала» Эндрик не особо доволен количеством игровой практики.