Заря одержала свою 250-ю победу в элитном дивизионе Чемпионата Украины
Произошло это в матче против «Оболони»
«Заря» в своем 690-м матче в элитном дивизионе Чемпионата Украины против «Оболони» одержала свою 250-ю победу.
7 марта состоялся поединок 20-го тура Украинской Премьер-лиги между командами «Заря» и «Оболонь». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Победный дубль оформил Мичин.
В чемпионате УПЛ «Заря» и «Оболонь» встречались всего пять раз. Четыре матча завершились победой луганского клуба, а еще один – ничьей.
«Заря» в нынешнем розыгрыше украинского чемпионата располагается на шестом месте в турнирной таблице (9 побед, 1 ничья, 9 поражений).
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