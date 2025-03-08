Заря одержала свою 250-ю победу в элитном дивизионе Чемпионата Украины

«Заря» в своем 690-м матче в элитном дивизионе Чемпионата Украины против «Оболони» одержала свою 250-ю победу.

7 марта состоялся поединок 20-го тура Украинской Премьер-лиги между командами «Заря» и «Оболонь». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Победный дубль оформил Мичин.

В чемпионате УПЛ «Заря» и «Оболонь» встречались всего пять раз. Четыре матча завершились победой луганского клуба, а еще один – ничьей.

«Заря» в нынешнем розыгрыше украинского чемпионата располагается на шестом месте в турнирной таблице (9 побед, 1 ничья, 9 поражений).