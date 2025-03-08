Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Заря одержала свою 250-ю победу в элитном дивизионе Чемпионата Украины
Украина. Премьер лига
08 марта 2025, 19:43 | Обновлено 08 марта 2025, 19:53
33
0

Заря одержала свою 250-ю победу в элитном дивизионе Чемпионата Украины

Произошло это в матче против «Оболони»

08 марта 2025, 19:43 | Обновлено 08 марта 2025, 19:53
33
0
Заря одержала свою 250-ю победу в элитном дивизионе Чемпионата Украины
УПЛ

«Заря» в своем 690-м матче в элитном дивизионе Чемпионата Украины против «Оболони» одержала свою 250-ю победу.

7 марта состоялся поединок 20-го тура Украинской Премьер-лиги между командами «Заря» и «Оболонь». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Победный дубль оформил Мичин.

В чемпионате УПЛ «Заря» и «Оболонь» встречались всего пять раз. Четыре матча завершились победой луганского клуба, а еще один – ничьей.

«Заря» в нынешнем розыгрыше украинского чемпионата располагается на шестом месте в турнирной таблице (9 побед, 1 ничья, 9 поражений).

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал яркого полузащитника Полесья
Ингулец – Рух – 0:1. Гол на 90+8 и удаление. Видеообзор матча УПЛ
Дотянули до поражения. Рух в концовке вырвал победу над Ингульцом
чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Заря - Оболонь статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Без шансов. Боксер дал прогноз на бой Ломаченко и Джервонты
Бокс | 07 марта 2025, 20:50 1
Без шансов. Боксер дал прогноз на бой Ломаченко и Джервонты
Без шансов. Боксер дал прогноз на бой Ломаченко и Джервонты

Камбосос разочарован тем, что показывает Дэвис

Свитолина разобралась с американкой на большом турнире в Индиан-Уэллс
Теннис | 08 марта 2025, 06:31 13
Свитолина разобралась с американкой на большом турнире в Индиан-Уэллс
Свитолина разобралась с американкой на большом турнире в Индиан-Уэллс

Элина в трех сетах одолела Эшлин Крюгер во 2-м раунде тысячника в США

Ямал выступил против подписания Барселоной мировой звезды
Футбол | 08.03.2025, 09:54
Ямал выступил против подписания Барселоной мировой звезды
Ямал выступил против подписания Барселоной мировой звезды
Борьба за место в ЛЧ. Ноттингем Форест шокировал Манчестер Сити
Футбол | 08.03.2025, 16:26
Борьба за место в ЛЧ. Ноттингем Форест шокировал Манчестер Сити
Борьба за место в ЛЧ. Ноттингем Форест шокировал Манчестер Сити
Вундеркинд Реал перепутал свою жену с игроком Арсенала. Тот отреагировал
Футбол | 08.03.2025, 19:56
Вундеркинд Реал перепутал свою жену с игроком Арсенала. Тот отреагировал
Вундеркинд Реал перепутал свою жену с игроком Арсенала. Тот отреагировал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЛНЗ – Динамо – 1:2. Все решил автогол. Видео голов и обзор матча
ЛНЗ – Динамо – 1:2. Все решил автогол. Видео голов и обзор матча
06.03.2025, 17:33 1
Футбол
Топовое усиление. Реал нацелился на трансферы 3 суперзвезд из АПЛ
Топовое усиление. Реал нацелился на трансферы 3 суперзвезд из АПЛ
06.03.2025, 20:08 2
Футбол
ВИДЕО. Как форвард Кривбасса спас команду в матче против Шахтера на 90-й
ВИДЕО. Как форвард Кривбасса спас команду в матче против Шахтера на 90-й
06.03.2025, 20:53
Футбол
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «О чем он вообще думал, когда принял такое решение в бою?»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «О чем он вообще думал, когда принял такое решение в бою?»
07.03.2025, 04:22
Бокс
Сенсационный вариант. Барса нацелилась на голкипера сборной Украины
Сенсационный вариант. Барса нацелилась на голкипера сборной Украины
06.03.2025, 16:56 11
Футбол
«Дисквалифицировали на два года». Милевский – о допинге Мудрика
«Дисквалифицировали на два года». Милевский – о допинге Мудрика
07.03.2025, 08:55 5
Футбол
Что сделал Артем? В Италии в восторге от поступка Довбика после матча ЛЕ
Что сделал Артем? В Италии в восторге от поступка Довбика после матча ЛЕ
08.03.2025, 00:43 2
Футбол
Мудрика рекомендуют элитной команде, борющейся за титул. Но есть условие
Мудрика рекомендуют элитной команде, борющейся за титул. Но есть условие
07.03.2025, 07:47 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем