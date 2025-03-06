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Испания
06 марта 2025, 20:08 | Обновлено 06 марта 2025, 20:20
1156
2

Топовое усиление. Реал нацелился на трансферы 3 суперзвезд из АПЛ

Вильям Салиба, Трент Александер-Арнольд и Адам Уортон привлекают внимание испанского гранда

06 марта 2025, 20:08 | Обновлено 06 марта 2025, 20:20
1156
2
Топовое усиление. Реал нацелился на трансферы 3 суперзвезд из АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид

Мадридский «Реал» нацелился на трансферы трех звезд из Английской Премьер-лиги, сообщает Fichajes.

По информации источника, испанский гранд заинтересован в подписании английского полузащитника «Кристал Пэлас» Адам Уортона, французского защитника «Арсенала» Вильяма Салиба и английского защитника «Ливерпуля» Трент Александера-Арнольд.

Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игроков в 32, 80 и 75 миллионов соответственно.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» нацелилась на голкипера сборной Украины.

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Вильям Салиба Арсенал Лондон Трент Александер-Арнольд Ливерпуль Кристал Пэлас Реал Мадрид трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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Kosta
Забарного лучще бы подписали ...
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Mark4854590
Александер-Арнольд вже однією ногою в Реалі. Ще й безкоштовно
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