Топовое усиление. Реал нацелился на трансферы 3 суперзвезд из АПЛ

Мадридский «Реал» нацелился на трансферы трех звезд из Английской Премьер-лиги, сообщает Fichajes.

По информации источника, испанский гранд заинтересован в подписании английского полузащитника «Кристал Пэлас» Адам Уортона, французского защитника «Арсенала» Вильяма Салиба и английского защитника «Ливерпуля» Трент Александера-Арнольд.

Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игроков в 32, 80 и 75 миллионов соответственно.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» нацелилась на голкипера сборной Украины.