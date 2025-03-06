Испания06 марта 2025, 20:08 | Обновлено 06 марта 2025, 20:20
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Топовое усиление. Реал нацелился на трансферы 3 суперзвезд из АПЛ
Вильям Салиба, Трент Александер-Арнольд и Адам Уортон привлекают внимание испанского гранда
06 марта 2025, 20:08 | Обновлено 06 марта 2025, 20:20
1156
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Мадридский «Реал» нацелился на трансферы трех звезд из Английской Премьер-лиги, сообщает Fichajes.
По информации источника, испанский гранд заинтересован в подписании английского полузащитника «Кристал Пэлас» Адам Уортона, французского защитника «Арсенала» Вильяма Салиба и английского защитника «Ливерпуля» Трент Александера-Арнольд.
Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игроков в 32, 80 и 75 миллионов соответственно.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» нацелилась на голкипера сборной Украины.
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