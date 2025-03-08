Дубль Дембеле после 90-й. Реакция на фиаско с Ливерпулем: ПСЖ забил 4 гола

8 марта ПСЖ в гостях переиграл Ренн в матче 25-го тура Лиги 1 2024/25.

Поединок, который прошел на Роазон Парк, завершился со счетом 4:1 в пользу команды Луиса Энрике.

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Голами за ПСЖ отличились Брэдли Баркола, Гонсалу Рамуш и Усман Дембеле (дубль). У Баркола также ассист на Гонсалу.

Интересно, что Дембеле начал этот поединок на скамейке запасных и вышел на поле только на 64-й минуте, а после 90-й дважды поразил ворота соперников.

ПСЖ на этой неделе также провел первый матч 1/8 финала против Ливерпуля и при полном доминировании на поле умудрился проиграть 0:1. Следующий поединок парижан – ответная встреча с мерсисайдцами на Энфилде (11 марта).

В таблице чемпионата Франции ПСЖ продолжает уверенно лидировать с 65 очками. У ближайшего преследователя Марселя на одну игру меньше, а в активе – 49 баллов. Ренн с 29 пунктами располагается на 11-й строчке.

Лига 1 2024/25. 25-й тур, 8 марта

Ренн – ПСЖ – 1:4

Голы: Брассье, 52 – Баркола, 27, Рамуш, 50, Дембеле, 90+1, 90+4

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine