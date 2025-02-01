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Вулверхэмптон
01.02.2025 19:30 – FT 2 : 0
Астон Вилла
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Англия
01 февраля 2025, 21:36 |
214
1

Вулверхэмптон неожиданно обыграл Астон Виллу и покинул зону вылета

Матч закончился со счетом 2:0 в пользу волков

01 февраля 2025, 21:36 |
214
1
Вулверхэмптон неожиданно обыграл Астон Виллу и покинул зону вылета
Getty Images/Global Images Ukraine

1 февраля в рамках 24-го тура Английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» обыграл «Астон Виллу».

Игра прошла на стадионе «Молинью» в Вулверхэмптоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый гол в матче забил хавбек хозяев Жан-Рикнер Бельгард на 12-й минуте встречи. А именитый нападающий «волков» Матеус Кунья в конце матча удвоил преимущество своей команды.

В турнирной таблице «Вулверхэмптон», имея в своем активе 19 очков, занимает 17-е место. Благодаря этой победе «волки» покинули зону вылета. «Астон Вилла» набрала 37 пунктов и занимает восьмую позицию.

Английская Премьер-лига. 24-й тур. 1 февраля

Вулверхэмптон - Астон Вилла - 2:0

Голы: Бельгард, 12, Кунья, 90+7

Фотогалерея:

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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pol-55
Чому не зарахували гол AV в2му таймі???
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