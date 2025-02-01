Вулверхэмптон неожиданно обыграл Астон Виллу и покинул зону вылета
Матч закончился со счетом 2:0 в пользу волков
1 февраля в рамках 24-го тура Английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» обыграл «Астон Виллу».
Игра прошла на стадионе «Молинью» в Вулверхэмптоне.
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Первый гол в матче забил хавбек хозяев Жан-Рикнер Бельгард на 12-й минуте встречи. А именитый нападающий «волков» Матеус Кунья в конце матча удвоил преимущество своей команды.
В турнирной таблице «Вулверхэмптон», имея в своем активе 19 очков, занимает 17-е место. Благодаря этой победе «волки» покинули зону вылета. «Астон Вилла» набрала 37 пунктов и занимает восьмую позицию.
Английская Премьер-лига. 24-й тур. 1 февраля
Вулверхэмптон - Астон Вилла - 2:0
Голы: Бельгард, 12, Кунья, 90+7
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