Вулверхэмптон неожиданно обыграл Астон Виллу и покинул зону вылета

1 февраля в рамках 24-го тура Английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» обыграл «Астон Виллу».

Игра прошла на стадионе «Молинью» в Вулверхэмптоне.

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Первый гол в матче забил хавбек хозяев Жан-Рикнер Бельгард на 12-й минуте встречи. А именитый нападающий «волков» Матеус Кунья в конце матча удвоил преимущество своей команды.

В турнирной таблице «Вулверхэмптон», имея в своем активе 19 очков, занимает 17-е место. Благодаря этой победе «волки» покинули зону вылета. «Астон Вилла» набрала 37 пунктов и занимает восьмую позицию.

Английская Премьер-лига. 24-й тур. 1 февраля

Вулверхэмптон - Астон Вилла - 2:0

Голы: Бельгард, 12, Кунья, 90+7

Фотогалерея:

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine