ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал яркого полузащитника Полесья

Клуб ЛНЗ объявил о переходе в команду атакующего хавбека Полесья Бени Макуана, который будет выступать за новую команду на правах аренды.

О сроках аренды информации нет, но ранее сообщалось, что договор будет рассчитан до конца 2025 года.

Макуана считается скандальным игроком. Ранее у него был конфликт с житомирским клубом, который не хотел отпускать футболиста и, по словам Макуана, забирал у него паспорт.

Представитель Конго ярко начинал в Украине, однако ситуацию испортили травмы.

В прошлом сезоне 22-летний вингер забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи в 18 матчах. В нынешнем успел провести 7 матчей без результативных действий.