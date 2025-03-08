ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал яркого полузащитника Полесья
Макуана перешел на правах аренды
Клуб ЛНЗ объявил о переходе в команду атакующего хавбека Полесья Бени Макуана, который будет выступать за новую команду на правах аренды.
О сроках аренды информации нет, но ранее сообщалось, что договор будет рассчитан до конца 2025 года.
Макуана считается скандальным игроком. Ранее у него был конфликт с житомирским клубом, который не хотел отпускать футболиста и, по словам Макуана, забирал у него паспорт.
Представитель Конго ярко начинал в Украине, однако ситуацию испортили травмы.
В прошлом сезоне 22-летний вингер забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи в 18 матчах. В нынешнем успел провести 7 матчей без результативных действий.
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