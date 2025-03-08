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Украина. Премьер лига
08 марта 2025, 19:15 | Обновлено 08 марта 2025, 19:18
785
1

ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал яркого полузащитника Полесья

Макуана перешел на правах аренды

08 марта 2025, 19:15 | Обновлено 08 марта 2025, 19:18
785
1
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал яркого полузащитника Полесья
ФК Полесье. Бени Макуана (справа)

Клуб ЛНЗ объявил о переходе в команду атакующего хавбека Полесья Бени Макуана, который будет выступать за новую команду на правах аренды.

О сроках аренды информации нет, но ранее сообщалось, что договор будет рассчитан до конца 2025 года.

Макуана считается скандальным игроком. Ранее у него был конфликт с житомирским клубом, который не хотел отпускать футболиста и, по словам Макуана, забирал у него паспорт.

Представитель Конго ярко начинал в Украине, однако ситуацию испортили травмы.

В прошлом сезоне 22-летний вингер забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи в 18 матчах. В нынешнем успел провести 7 матчей без результативных действий.

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Бени Макуана ЛНЗ Черкассы Полесье Житомир трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК ЛНЗ
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WildeKater
А паспорт віддали?))
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