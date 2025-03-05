Вулверхэмптон – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Поединок состоится 8 марта в 22:00 по Киеву
В субботу, 8 марта, состоится матч 28-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» – «Эвертон». Встреча пройдёт на стадионе «Молинью» в Вулверхэмптоне.
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Вулверхэмптон
«Вулверхэмптон» находится на грани зоны вылета. У команды 22 очка и 17 место. У «Ипсвича» и «Лестера», ближайших преследователей «Вулверхэмптона», по 17 баллов. Выше «Вулверхемптона» расположился как раз таки «Эвертон». Впрочем, разница между командами составляет десять очков. В предыдущем туре «Вулверхэмптон» дома проиграл «Фулхэму» (1:2). Участвовала команда и в 1/8 Кубка Англии, где в серии пенальти уступила «Борнмуту».
Эвертон
«Эвертон» с большой долей вероятности уже обеспечил себе место в АПЛ на следующий сезон. Отрыв от 17 места составляет 15 очков. Этого вполне должно хватить. В матче предыдущего тура «Эвертон» сыграл вничью с «Брентфордом». «Эвертон» мало забивает в гостях – всего десять мячей в 13 матчах. Такой же показатель у аутсайдера АПЛ «Саутгемптона». Остальные команды лиги забивали больше.
Личные встречи
В матче первого круга «Эвертон» разгромил соперника со счетом 4:0. До этой встречи «Эвертон» не мог победить «Вулверхэмптон» в шести матчах подряд (ничья и пять поражений).
«Вулверхэмптон» – «Эвертон»: ключевая статистика и тренды
В домашних матчах АПЛ «Вулверхэмптон» забивает в среднем по 1,31 гола за игру. Средняя результативность «Эвертона» в гостях составляет 0,77 гола за матч.
Возможные составы
- «Вулверхэмптон»: Джонстон, Гомеш, Буэно, Джига, Сарабия, Кунья, Аит-Нури, Семеду, Белльгард, Гомес, Ларсен.
- «Эвертон»: Пикфорд, Миколенко, О'Брайен, Брентвейт, Тарковский, Гуе, Гарнер, Линдстрем, Алькарас, Гаррисон, Бетункал.
Прогноз
«Эвертон» вполне может играть от обороны. Возможен вариант, что забьет только одна команда. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,86.
22:00
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