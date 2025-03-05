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Вулверхэмптон
08.03.2025 22:00 - : -
Эвертон
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Англия
05 марта 2025, 22:56 |
41
0

Вулверхэмптон – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 8 марта в 22:00 по Киеву

05 марта 2025, 22:56 |
41
0
Вулверхэмптон – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Вулверхэмптон

В субботу, 8 марта, состоится матч 28-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» – «Эвертон». Встреча пройдёт на стадионе «Молинью» в Вулверхэмптоне.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Вулверхэмптон

«Вулверхэмптон» находится на грани зоны вылета. У команды 22 очка и 17 место. У «Ипсвича» и «Лестера», ближайших преследователей «Вулверхэмптона», по 17 баллов. Выше «Вулверхемптона» расположился как раз таки «Эвертон». Впрочем, разница между командами составляет десять очков. В предыдущем туре «Вулверхэмптон» дома проиграл «Фулхэму» (1:2). Участвовала команда и в 1/8 Кубка Англии, где в серии пенальти уступила «Борнмуту».

Эвертон

«Эвертон» с большой долей вероятности уже обеспечил себе место в АПЛ на следующий сезон. Отрыв от 17 места составляет 15 очков. Этого вполне должно хватить. В матче предыдущего тура «Эвертон» сыграл вничью с «Брентфордом». «Эвертон» мало забивает в гостях – всего десять мячей в 13 матчах. Такой же показатель у аутсайдера АПЛ «Саутгемптона». Остальные команды лиги забивали больше.

Личные встречи

В матче первого круга «Эвертон» разгромил соперника со счетом 4:0. До этой встречи «Эвертон» не мог победить «Вулверхэмптон» в шести матчах подряд (ничья и пять поражений).

«Вулверхэмптон» – «Эвертон»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Вулверхэмптон» забивает в среднем по 1,31 гола за игру. Средняя результативность «Эвертона» в гостях составляет 0,77 гола за матч.

Возможные составы

  • «Вулверхэмптон»: Джонстон, Гомеш, Буэно, Джига, Сарабия, Кунья, Аит-Нури, Семеду, Белльгард, Гомес, Ларсен.
  • «Эвертон»: Пикфорд, Миколенко, О'Брайен, Брентвейт, Тарковский, Гуе, Гарнер, Линдстрем, Алькарас, Гаррисон, Бетункал.

Прогноз

«Эвертон» вполне может играть от обороны. Возможен вариант, что забьет только одна команда. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,86.

Прогноз Sport.ua
Вулверхэмптон
8 марта 2025 -
22:00
Эвертон
Забьет только одна команда 1,86 Сделать ставку
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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