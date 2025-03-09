08.03.2025 22:00 – FT 1 : 1
Англия09 марта 2025, 11:22 |
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Вулверхэмптон – Эвертон – 1:1. Полный матч Миколенко. Видео голов и обзор
8 марта состоялся матч 28-го тура АПЛ
09 марта 2025, 11:22 |
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В чемпионате Англии состоялся матч 28-го тура между «Вулверхэмптон» и «Эвертоном».
Игра завершилась с ничейным счетом 1:1.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Команды обменялись голами во второй половине первого тайма и после этого больше не забивали.
Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко на хорошем уровне провел на поле полный матч.
Чемпионат Англии. 28-й тур
Вулверхэмптон – Эвертон – 1:1
Голы: Мунетси, 40 – Харрисон, 33
Видеообзор матча
События матча
40’
ГОЛ ! Мяч забил Маршал Манетси (Вулверхэмптон).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Джек Харрисон (Эвертон).
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