Вулверхэмптон – Эвертон – 1:1. Полный матч Миколенко. Видео голов и обзор

В чемпионате Англии состоялся матч 28-го тура между «Вулверхэмптон» и «Эвертоном».

Игра завершилась с ничейным счетом 1:1.

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Команды обменялись голами во второй половине первого тайма и после этого больше не забивали.

Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко на хорошем уровне провел на поле полный матч.

Чемпионат Англии. 28-й тур

Вулверхэмптон – Эвертон – 1:1

Голы: Мунетси, 40 – Харрисон, 33

Видеообзор матча