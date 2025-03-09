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Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
08.03.2025 22:00 – FT 1 : 1
Эвертон
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Англия
09 марта 2025, 11:22 |
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Вулверхэмптон – Эвертон – 1:1. Полный матч Миколенко. Видео голов и обзор

8 марта состоялся матч 28-го тура АПЛ

09 марта 2025, 11:22 |
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Вулверхэмптон – Эвертон – 1:1. Полный матч Миколенко. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В чемпионате Англии состоялся матч 28-го тура между «Вулверхэмптон» и «Эвертоном».

Игра завершилась с ничейным счетом 1:1.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Команды обменялись голами во второй половине первого тайма и после этого больше не забивали.

Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко на хорошем уровне провел на поле полный матч.

Чемпионат Англии. 28-й тур

Вулверхэмптон – Эвертон – 1:1
Голы: Мунетси, 40 – Харрисон, 33

Видеообзор матча

События матча

40’
ГОЛ ! Мяч забил Маршал Манетси (Вулверхэмптон).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Джек Харрисон (Эвертон).
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видео голов и обзор Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Вулверхэмптон Эвертон Виталий Миколенко Джек Харрисон
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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