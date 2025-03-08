Как сыграл Миколенко? Вулверхэмптон и Эвертон провели матч в АПЛ
Поединок 28-го тура завершился со счетом 1:1, Виталий вышел со старта ирисок
8 марта состоялся матч 28-го тура АПЛ 2024/25 между командами Вулверхэмптон и Эвертон.
Поединок прошел на стадионе Молинью. Игра завершилась со счетом 1:1.
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У волков мяч на 40-й минуте оформил Маршалл Мунетси, а у ирисок гол на 33-й забил Джек Харрисон.
Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь поединок, не отличившись результативными действиями.
За 90 минут Виталий совершил шесть выносов, один раз перехватил мяч, выиграл шесть единоборств из шести, сделал четыре отбора, отдал 14 точных передач из 19 (74%).
В таблице чемпионата Англии Вулверхэмптон с 23 очками идет 17-м. У Эвертона 33 пункта и 14-я позиция.
АПЛ 2024/25. 28-й тур, 8 марта
Вулверхэмптон – Эвертон – 1:1
Голы: Мунетси, 40 – Харрисон, 33
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