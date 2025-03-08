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08.03.2025 22:00 – FT 1 : 1
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08 марта 2025, 23:59 | Обновлено 09 марта 2025, 00:06
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Как сыграл Миколенко? Вулверхэмптон и Эвертон провели матч в АПЛ

Поединок 28-го тура завершился со счетом 1:1, Виталий вышел со старта ирисок

08 марта 2025, 23:59 | Обновлено 09 марта 2025, 00:06
241
1
Как сыграл Миколенко? Вулверхэмптон и Эвертон провели матч в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

8 марта состоялся матч 28-го тура АПЛ 2024/25 между командами Вулверхэмптон и Эвертон.

Поединок прошел на стадионе Молинью. Игра завершилась со счетом 1:1.

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У волков мяч на 40-й минуте оформил Маршалл Мунетси, а у ирисок гол на 33-й забил Джек Харрисон.

Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь поединок, не отличившись результативными действиями.

За 90 минут Виталий совершил шесть выносов, один раз перехватил мяч, выиграл шесть единоборств из шести, сделал четыре отбора, отдал 14 точных передач из 19 (74%).

В таблице чемпионата Англии Вулверхэмптон с 23 очками идет 17-м. У Эвертона 33 пункта и 14-я позиция.

АПЛ 2024/25. 28-й тур, 8 марта

Вулверхэмптон – Эвертон – 1:1

Голы: Мунетси, 40 – Харрисон, 33

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Джек Харрисон Виталий Миколенко Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Эвертон Вулверхэмптон Вулверхэмптон - Эвертон
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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ivankondrat96
Вулверхемптон б'ється за кожен бал. А ця нічия за поточної турнірної ситуації на користь Евертона
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