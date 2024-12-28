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  4. Первый трансфер Аморима. МЮ хочет подписать своего обидчика за 80 млн евро
Англия
28 декабря 2024, 21:06 |
625
0

Первый трансфер Аморима. МЮ хочет подписать своего обидчика за 80 млн евро

Матеус Кунья может продолжить карьеру в Манчестер Юнайтед

28 декабря 2024, 21:06 |
625
0
Первый трансфер Аморима. МЮ хочет подписать своего обидчика за 80 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Матеус Кунья

Бразильский нападающий «Вулверхэмптона» Матеус Кунья может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает Fichajes.

По информации источника, «Красные дьяволы» могут предложить за форварда 80 миллионов евро. Рубен Аморим считает Кунью идеальным усилением атаки. Также игроком интересуется «ПСЖ».

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 25-летнего Куньи в 50 миллионов евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне Кунья провел за «Вулверхэмптон» во всех турнирах 19 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 4 голевые передачи.

Ранее Кунья забил в ворота «Манчестер Юнайтед» с углового в рамках 18-го тура АПЛ.

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Матеус Кунья Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ
Іван Распутін Источник: Fichajes.net
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