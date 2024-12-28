Первый трансфер Аморима. МЮ хочет подписать своего обидчика за 80 млн евро

Бразильский нападающий «Вулверхэмптона» Матеус Кунья может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает Fichajes.

По информации источника, «Красные дьяволы» могут предложить за форварда 80 миллионов евро. Рубен Аморим считает Кунью идеальным усилением атаки. Также игроком интересуется «ПСЖ».

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 25-летнего Куньи в 50 миллионов евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне Кунья провел за «Вулверхэмптон» во всех турнирах 19 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 4 голевые передачи.

Ранее Кунья забил в ворота «Манчестер Юнайтед» с углового в рамках 18-го тура АПЛ.