Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бруну обошел Артету по результативным действиям против большой шестерки АПЛ
Англия
09 марта 2025, 21:43 |
205
1

Бруну обошел Артету по результативным действиям против большой шестерки АПЛ

Португалец отметился голом в ворота «Арсенала»

09 марта 2025, 21:43 |
205
1
Бруну обошел Артету по результативным действиям против большой шестерки АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш в последнем матче отметился забитым мячом и увеличил свое количество результативных действий против представителей «большой шестерки» АПЛ до 21. Португалец обошел по этому показателю тренера и экс-игрока «Арсенала» Микеля Артету (20).

9 марта состоялась встреча 28-го тура английского чемпионата между командами «Ман Юнайтед» и «Арсенал». Поединок завершился ничьей со счетом 1:1. Деклан Райс сравнял счет на 74-й минуте игры.

В этом сезоне Премьер-лиги Бруну провел 27 матчей, забил 7 голов и отдал 7 ассистов. «Красные дьяволы» располагаются на 14-м месте в таблице чемпионата (9 побед, 7 ничьих, 12 поражений), а «канониры» – на втором (15 побед, 10 ничьих, 3 поражения).

По теме:
Арсенал непобедим 18 матчей подряд в АПЛ против клубов большой шестерки
На каком месте Красные Дьяволы? Таблица АПЛ после ничьей МЮ и Арсенала
Рой КИН: «Арсеналу надо думать о том, как удержаться на втором месте»
Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед - Арсенал Бруну Фернандеш Микель Артета статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона пожертвует тремя игроками, чтобы подписать Месси
Футбол | 09 марта 2025, 08:22 14
Барселона пожертвует тремя игроками, чтобы подписать Месси
Барселона пожертвует тремя игроками, чтобы подписать Месси

Каталонцы готовы распрощаться с Андреасом Кристенсеном, Ансу Фати и Ферраном Торресом

Ястремская разгромно проиграла Свентек в 1/16 финала турнира в Индиан-Уэллс
Теннис | 09 марта 2025, 21:19 15
Ястремская разгромно проиграла Свентек в 1/16 финала турнира в Индиан-Уэллс
Ястремская разгромно проиграла Свентек в 1/16 финала турнира в Индиан-Уэллс

Даяна в двух сетах уступила Иге, получив в первой партии баранку

Вместо Лунина и Трубина. В лагерь сборной Украины вызовут 2 киперов из УПЛ
Футбол | 09.03.2025, 13:10
Вместо Лунина и Трубина. В лагерь сборной Украины вызовут 2 киперов из УПЛ
Вместо Лунина и Трубина. В лагерь сборной Украины вызовут 2 киперов из УПЛ
Карпаты подпишут 18-летнего обладателя Кубка Либертадорес из Ботафого
Футбол | 09.03.2025, 23:13
Карпаты подпишут 18-летнего обладателя Кубка Либертадорес из Ботафого
Карпаты подпишут 18-летнего обладателя Кубка Либертадорес из Ботафого
ФОТО. Сексуальный образ украинской телеведущей впечатлил соцсети
Футбол | 09.03.2025, 05:48
ФОТО. Сексуальный образ украинской телеведущей впечатлил соцсети
ФОТО. Сексуальный образ украинской телеведущей впечатлил соцсети
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ivankondrat96
У цьому сезоні деякі клуби щось трохи не дотягують до великої шістки)
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Большое возвращение. Ребров назвал заявку сборной Украины
Большое возвращение. Ребров назвал заявку сборной Украины
07.03.2025, 18:25 138
Футбол
Прыжки в высоту. Дорощук завоевал золото чемпионата Европы, взяв 2.34 метра
Прыжки в высоту. Дорощук завоевал золото чемпионата Европы, взяв 2.34 метра
08.03.2025, 22:14 14
Другие виды
Источник: президент клуба УПЛ уволил весь тренерский штаб и топ-менеджеров
Источник: президент клуба УПЛ уволил весь тренерский штаб и топ-менеджеров
07.03.2025, 19:51 12
Футбол
Гвардиола выгоняет самого дорогого игрока Ман Сити. Ему нашли новый клуб
Гвардиола выгоняет самого дорогого игрока Ман Сити. Ему нашли новый клуб
08.03.2025, 18:42 7
Футбол
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он его никогда не победит. Это просто без шансов»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он его никогда не победит. Это просто без шансов»
09.03.2025, 08:54
Бокс
Свитолина разобралась с американкой на большом турнире в Индиан-Уэллс
Свитолина разобралась с американкой на большом турнире в Индиан-Уэллс
08.03.2025, 06:31 13
Теннис
Сложное решение. Звезды Барселоны не хотят видеть его в стартовом составе
Сложное решение. Звезды Барселоны не хотят видеть его в стартовом составе
08.03.2025, 10:46 2
Футбол
Легендарный Баффер назвал лучшего боксера за Усика и Мухаммеда Али
Легендарный Баффер назвал лучшего боксера за Усика и Мухаммеда Али
08.03.2025, 04:02 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем