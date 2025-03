Бруну обошел Артету по результативным действиям против большой шестерки АПЛ

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш в последнем матче отметился забитым мячом и увеличил свое количество результативных действий против представителей «большой шестерки» АПЛ до 21. Португалец обошел по этому показателю тренера и экс-игрока «Арсенала» Микеля Артету (20).

9 марта состоялась встреча 28-го тура английского чемпионата между командами «Ман Юнайтед» и «Арсенал». Поединок завершился ничьей со счетом 1:1. Деклан Райс сравнял счет на 74-й минуте игры.

В этом сезоне Премьер-лиги Бруну провел 27 матчей, забил 7 голов и отдал 7 ассистов. «Красные дьяволы» располагаются на 14-м месте в таблице чемпионата (9 побед, 7 ничьих, 12 поражений), а «канониры» – на втором (15 побед, 10 ничьих, 3 поражения).

G/A vs Big 6 in the Prem:



21 — Bruno Fernandes

20 — Mikel Arteta