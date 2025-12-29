Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
29 декабря 2025, 02:57
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 декабря

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

В понедельник, 29 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

18:00 Ангола – Египет

Ggbet 2.90 – 2.90 – 2.70

18:00 Зимбабве – ЮАР

Ggbet 5.50 – 3.60 – 1.70

21:00 Замбия – Марокко

Ggbet 15.00 – 6.25 – 1.20

21:45 Рома – Дженоа

Ggbet 1.62 – 3.50 – 6.50

22:15 Порту – AVS

Ggbet 1.07 – 10.00 – 19.00

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
