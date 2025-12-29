СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 декабря

В понедельник, 29 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

18:00 Ангола – Египет

2.90 – 2.90 – 2.70

18:00 Зимбабве – ЮАР

5.50 – 3.60 – 1.70

21:00 Замбия – Марокко

15.00 – 6.25 – 1.20

21:45 Рома – Дженоа

1.62 – 3.50 – 6.50

22:15 Порту – AVS

1.07 – 10.00 – 19.00

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.