САЛЕНКО: «Это все были отговорки, поэтому Шовковский и начал говорить...»

Бывший футболист «Динамо» Олег Саленко считает, что экс-наставник клуба Александр Шовковский плохо подготовил команду к старту сезона 2025/26, что и стало причиной провальной игры.

«Шовковский не справлялся с теми игроками, которые у него были, поэтому и начал говорить об усилении, как бы в качестве отговорок. Если бы команда была правильно подготовлена, то и половины состава хватило бы, чтобы быть в лидерах УПЛ», – сказал Саленко.

Ранее бывший футболист «Динамо» Олег Саленко считает, что одной из причин увольнения Александра Шовковского из «Динамо» стало то, что он мало привлекал легенду клуба Андрея Ярмоленко.