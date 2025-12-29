Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  САЛЕНКО: «Это все были отговорки, поэтому Шовковский и начал говорить...»
Украина. Премьер лига
29 декабря 2025, 03:02
САЛЕНКО: «Это все были отговорки, поэтому Шовковский и начал говорить...»

Бывший нападающий – об увольнении Шовковского

САЛЕНКО: «Это все были отговорки, поэтому Шовковский и начал говорить...»
ФК Динамо. Олег Саленко

Бывший футболист «Динамо» Олег Саленко считает, что экс-наставник клуба Александр Шовковский плохо подготовил команду к старту сезона 2025/26, что и стало причиной провальной игры.

«Шовковский не справлялся с теми игроками, которые у него были, поэтому и начал говорить об усилении, как бы в качестве отговорок. Если бы команда была правильно подготовлена, то и половины состава хватило бы, чтобы быть в лидерах УПЛ», – сказал Саленко.

Ранее бывший футболист «Динамо» Олег Саленко считает, что одной из причин увольнения Александра Шовковского из «Динамо» стало то, что он мало привлекал легенду клуба Андрея Ярмоленко.

Динамо Киев Олег Саленко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александр Шовковский
Дмитрий Олийченко Источник: Meta.ua
