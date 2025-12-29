САЛЕНКО: «Это все были отговорки, поэтому Шовковский и начал говорить...»
Бывший нападающий – об увольнении Шовковского
Бывший футболист «Динамо» Олег Саленко считает, что экс-наставник клуба Александр Шовковский плохо подготовил команду к старту сезона 2025/26, что и стало причиной провальной игры.
«Шовковский не справлялся с теми игроками, которые у него были, поэтому и начал говорить об усилении, как бы в качестве отговорок. Если бы команда была правильно подготовлена, то и половины состава хватило бы, чтобы быть в лидерах УПЛ», – сказал Саленко.
Ранее бывший футболист «Динамо» Олег Саленко считает, что одной из причин увольнения Александра Шовковского из «Динамо» стало то, что он мало привлекал легенду клуба Андрея Ярмоленко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Второй раз подряд лауреатом опроса стал капитан сборной Украины
Александр поблагодарил за вечер бокса в Эр-Рияде