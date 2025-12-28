Португалия28 декабря 2025, 20:52 |
Судаков стал четвертым украинцем, оформившим ассист в чемпионате Португалии
Вспомним всех украинских футболистов, имевших в своем активе результативные передачи в Примейре
28 декабря 2025, 20:52 |
175
Полузащитник Бенфики Георгий Судаков стал четвертым украинцем, отличившимся результативной передачей в чемпионате Португалии.
Произошло это в выездном матче 16 тура против Браги.
До Судакова ассистами в Примейре отмечались Сергей Кандауров (8), Роман Яремчук (3) и Орест Лебеденко (1).
Ассисты украинцев в чемпионате Португалии
- 8 – Сергей Кандауров (Бенфика)
- 3 – Роман Яремчук (Бенфика)
- 1 – Орест Лебеденко (Визела)
- 1 – Георгий Судаков (Бенфика)
Ассисты украинцев за Бенфику
- 8 – Сергей Кандауров (8 – Примейра)
- 7 – Роман Яремчук (4 – Лига чемпионов, 3 – Примейра)
- 4 – Георгий Судаков (2 – Кубок Португалии, 1 – Лига чемпионов, 1 – Примейра)
Георгий Судаков, статистика выступлений за Бенфику
- 22 матча (13 – Примейра, 6 – Лига чемпионов, 2 – Кубок Португалии, 1 – Кубок лиги)
- 4 гола (4 – Примейра)
- 4 ассиста (2 – Кубок Португалии, 1 – Лига чемпионов, 1 – Примейра)
Та заспокойтесь вже - немає там асисту.
