Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Португалия
28 декабря 2025, 20:52
1

Судаков стал четвертым украинцем, оформившим ассист в чемпионате Португалии

Вспомним всех украинских футболистов, имевших в своем активе результативные передачи в Примейре

1 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Полузащитник Бенфики Георгий Судаков стал четвертым украинцем, отличившимся результативной передачей в чемпионате Португалии.

Произошло это в выездном матче 16 тура против Браги.

До Судакова ассистами в Примейре отмечались Сергей Кандауров (8), Роман Яремчук (3) и Орест Лебеденко (1).

Ассисты украинцев в чемпионате Португалии

  • 8 – Сергей Кандауров (Бенфика)
  • 3 – Роман Яремчук (Бенфика)
  • 1 – Орест Лебеденко (Визела)
  • 1 – Георгий Судаков (Бенфика)

Ассисты украинцев за Бенфику

  • 8 – Сергей Кандауров (8 – Примейра)
  • 7 – Роман Яремчук (4 – Лига чемпионов, 3 – Примейра)
  • 4 – Георгий Судаков (2 – Кубок Португалии, 1 – Лига чемпионов, 1 – Примейра)

Георгий Судаков, статистика выступлений за Бенфику

  • 22 матча (13 – Примейра, 6 – Лига чемпионов, 2 – Кубок Португалии, 1 – Кубок лиги)
  • 4 гола (4 – Примейра)
  • 4 ассиста (2 – Кубок Португалии, 1 – Лига чемпионов, 1 – Примейра)
