Судаков стал четвертым украинцем, оформившим ассист в чемпионате Португалии

Полузащитник Бенфики Георгий Судаков стал четвертым украинцем, отличившимся результативной передачей в чемпионате Португалии.

Произошло это в выездном матче 16 тура против Браги.

До Судакова ассистами в Примейре отмечались Сергей Кандауров (8), Роман Яремчук (3) и Орест Лебеденко (1).

Ассисты украинцев в чемпионате Португалии

8 – Сергей Кандауров (Бенфика)

3 – Роман Яремчук (Бенфика)

1 – Орест Лебеденко (Визела)

1 – Георгий Судаков (Бенфика)

Ассисты украинцев за Бенфику

8 – Сергей Кандауров (8 – Примейра)

7 – Роман Яремчук (4 – Лига чемпионов, 3 – Примейра)

4 – Георгий Судаков (2 – Кубок Португалии, 1 – Лига чемпионов, 1 – Примейра)

Георгий Судаков, статистика выступлений за Бенфику