Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ангола – Египет. Прогноз и анонс на матч Кубка африканский наций 2025
Кубок Африки
Ангола
29.12.2025 18:00 - : -
Египет
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок африканских наций
29 декабря 2025, 02:39 | Обновлено 29 декабря 2025, 02:40
10
0

Ангола – Египет. Прогноз и анонс на матч Кубка африканский наций 2025

Поединок состоится 29 декабря в 18:00 по Киеву

29 декабря 2025, 02:39 | Обновлено 29 декабря 2025, 02:40
10
0
Ангола – Египет. Прогноз и анонс на матч Кубка африканский наций 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

29 декабря на Стад Адрар пройдет матч 3-го тура группового этапа Кубка Африканских Наций, в котором сыграют национальные сборные Анголы и Египта. Поединок начнется в 18:00 по киевскому времени.

Ангола

Команда только иногда выстреливает, в целом показывая довольно средние результаты - впрочем, и состав вполне ему соответствует. Таким был и недавно завершившийся отбор, когда большая половина матчей, шесть из десяти, приносили ничьи, а побед и поражений было поровну, по две.

Хотя перед КАН сборная и выиграла оба крайних товарищеских поединка, но особенных ожиданий перед турниром не было. Но при этом с ЮАР, первым соперником, поначалу играли на равных и закончили первый счет 1:1. Впрочем, ближе к концу все же пропустили еще раз и проиграли. Потом с номинальным аутсайдером квартета, Зимбабве, ограничились ничьей - довольно быстро забили, но пропустили в ответ еще до перерыва.

Египет

Сборная оставила в этом году самое противоречивое впечатление. С одной стороны, было обеспечено возвращение на чемпионат мира. Причем первое место в своей группе футболисты застолбили досрочно, сумев в итоге собрать восемь побед при паре ничьих. Но при этом на Чемпионат Африканских Наций гранд не пробился, а на Арабском кубке, уже в декабре, была пара ничьих и поражение, что привело к невыходу из группы.

К КАН, впрочем, состав пополнили главные звезды, в том числе Мармуш и Салах. Эта пара и спасла от позора, в последние пол часа обеспечив волевые 2:1 с Зимбабве. Против Южной Африки снова отметился Мохамед, что реализовал пенальти на 45-й минуте. Впрочем, сразу же Хани получил вторую желтую. И команда сосредоточилась на сохранении победного, пусть и минимального, счета, и защитила те 1:0.

Статистика личных встреч

Всего было семь очных матчей. Четырежды выигрывали египтяне, еще в трех случаях, в том числе в крайнем поединке 2021-го года, все заканчивалось ничьими.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.90 для Анголы и 2.70 для Египта. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы допускают, что нынешние гости, пусть и без мотивации, могут снова победить. Но лучше применить тотал меньше 2,0 голов (коэффициент - 1,82).

Прогноз Sport.ua
Ангола
29 декабря 2025 -
18:00
Египет
Тотал меньше 2.0 1.82 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Рома – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Замбия – Марокко. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Уже 3 команды – в плей-офф. Таблицы Кубка африканских наций после 2 туров
сборная Анголы по футболу сборная Египта по футболу Кубок африканских наций прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Судаков стал четвертым украинцем, оформившим ассист в чемпионате Португалии
Футбол | 28 декабря 2025, 20:52 6
Судаков стал четвертым украинцем, оформившим ассист в чемпионате Португалии
Судаков стал четвертым украинцем, оформившим ассист в чемпионате Португалии

Вспомним всех украинских футболистов, имевших в своем активе результативные передачи в Примейре

Динамо ведет переговоры с топ-клубом по поводу трансфера игрока
Футбол | 28 декабря 2025, 13:24 6
Динамо ведет переговоры с топ-клубом по поводу трансфера игрока
Динамо ведет переговоры с топ-клубом по поводу трансфера игрока

«Лион» обратился к киевлянам по поводу Георгия Цитаишвили

Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
Бокс | 28.12.2025, 08:01
Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
Настоящий монстр. Звезда сборной Украины удивляет Европу своей статистикой
Футбол | 28.12.2025, 04:36
Настоящий монстр. Звезда сборной Украины удивляет Европу своей статистикой
Настоящий монстр. Звезда сборной Украины удивляет Европу своей статистикой
Другая реальность Моуриньо: тренер Бенфики настаивает на победе в Браге
Футбол | 29.12.2025, 02:53
Другая реальность Моуриньо: тренер Бенфики настаивает на победе в Браге
Другая реальность Моуриньо: тренер Бенфики настаивает на победе в Браге
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
27.12.2025, 06:47 18
Футбол
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
27.12.2025, 12:55
Футбол
Полесье договорилось о громком трансфере игрока сборной. Его хотело Динамо
Полесье договорилось о громком трансфере игрока сборной. Его хотело Динамо
27.12.2025, 08:33 24
Футбол
Кличко решил наказать предательницу Украины
Кличко решил наказать предательницу Украины
28.12.2025, 08:29 5
Бокс
БУДКОВСКИЙ: «Именно эти трое убрали меня из Полесья»
БУДКОВСКИЙ: «Именно эти трое убрали меня из Полесья»
28.12.2025, 12:24 1
Футбол
Миколенко стал главной трансферной целью для 25-кратного чемпиона
Миколенко стал главной трансферной целью для 25-кратного чемпиона
27.12.2025, 09:08 6
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Победы США и Финляндии, 12 шайб Канады и Чехии
Молодежный ЧМ по хоккею. Победы США и Финляндии, 12 шайб Канады и Чехии
27.12.2025, 10:45 1
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем