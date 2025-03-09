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Украина. Премьер лига
09 марта 2025, 22:07 | Обновлено 09 марта 2025, 22:51
522
1

ОФИЦИАЛЬНО. Сплав молодости и опыта. Беннетт стал игроком ЛНЗ

Вингер сборной Коста-Рики присоединился к украинскому клубу

09 марта 2025, 22:07 | Обновлено 09 марта 2025, 22:51
522
1
ОФИЦИАЛЬНО. Сплав молодости и опыта. Беннетт стал игроком ЛНЗ
Getty Images/Global Images Ukraine. Джевисон Беннетт

Вингер сборной Коста-Рики Джевисон Беннетт стал игроком черкасского ЛНЗ, сообщают социальные сети клуба.

20-летний футболист перебрался в украинский клуб из «Сандерленда».

В возрасте 18 лет Джевисон провел 3 матча на чемпионате мира 2022 года.

В текущем сезоне Джевисон Беннетт провел 5 матчей на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 1 ассист.

Новичок черкасского коллектива будет носить 27-й номер.

Ранее сообщалось о том, что ЛНЗ подписал яркого полузащитника «Полесья».

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Джевисон Беннетт ЛНЗ Черкассы Сандерленд трансферы трансферы УПЛ Чемпионшип сборная Коста-Рики по футболу
Даниил Кирияка Источник: ФК ЛНЗ
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ЛНЗ по трансферах топ 1 з великим відривом
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