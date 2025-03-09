ОФИЦИАЛЬНО. Сплав молодости и опыта. Беннетт стал игроком ЛНЗ

Вингер сборной Коста-Рики Джевисон Беннетт стал игроком черкасского ЛНЗ, сообщают социальные сети клуба.

20-летний футболист перебрался в украинский клуб из «Сандерленда».

В возрасте 18 лет Джевисон провел 3 матча на чемпионате мира 2022 года.

В текущем сезоне Джевисон Беннетт провел 5 матчей на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 1 ассист.

Новичок черкасского коллектива будет носить 27-й номер.

Ранее сообщалось о том, что ЛНЗ подписал яркого полузащитника «Полесья».