Украина. Премьер лига09 марта 2025, 22:07 | Обновлено 09 марта 2025, 22:51
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ОФИЦИАЛЬНО. Сплав молодости и опыта. Беннетт стал игроком ЛНЗ
Вингер сборной Коста-Рики присоединился к украинскому клубу
09 марта 2025, 22:07 | Обновлено 09 марта 2025, 22:51
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Вингер сборной Коста-Рики Джевисон Беннетт стал игроком черкасского ЛНЗ, сообщают социальные сети клуба.
20-летний футболист перебрался в украинский клуб из «Сандерленда».
В возрасте 18 лет Джевисон провел 3 матча на чемпионате мира 2022 года.
В текущем сезоне Джевисон Беннетт провел 5 матчей на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 1 ассист.
Новичок черкасского коллектива будет носить 27-й номер.
Ранее сообщалось о том, что ЛНЗ подписал яркого полузащитника «Полесья».
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