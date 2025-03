Впервые в истории Интер и Милан выиграли матчи тура, отставая на 2 мяча

Впервые в истории Серии А «Интер» и «Милан» выиграли матчи одного тура чемпионата, отставая от соперника на 2 гола.

8-9 марта состоялись поединки 28-го тура итальянского чемпионата «Милан» – «Лечче» и «Интер» – «Монца». Встречи завершились победой «россонери» и «нерадзурри» со счетом 3:2.

Обе команды проигрывали со счетом 2:0, после чего перевернули ситуацию в свою пользу и одержали победу.

В нынешнем сезоне Серии А «Милан» находится на девятом месте в турнирной таблице (12 побед, 8 ничьих, 8 поражений). «Интер» является лидером чемпионата (18 побед, 7 ничьих, 3 поражения).

1 - #Inter and #Milan have both won a match after trailing by at least two goals in the same round of a #SerieA campaign for the first time in the history of the Italian top-flight (both from 0-2 to 3-2). Rebirth. pic.twitter.com/StlUymGwY8