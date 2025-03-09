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Чемпионат Италии
Интер Милан
08.03.2025 21:45 – FT 3 : 2
Монца
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Италия
09 марта 2025, 12:46 |
129
0

Интер – Монца – 3:2. Отыгрались с 0:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 28-го тура Серии А

09 марта 2025, 12:46 |
129
0
Интер – Монца – 3:2. Отыгрались с 0:2. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 8 марта, прошел матч 28-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Интер» и «Монца».

Игра прошла в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Хозяева победили со счетом 3:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева по ходу игры уступали гостям в 2 мяча, но благодаря голам Арнаутовича и Чалханоглу, а также автоголу Кирьякопулоса, таки сумели вырвать важную победу.

Чемпионат Италии. 28-й тур

Интер – Монца – 3:2
Голы: Арнаутович, 45+1, Чалханоглу, 64, Йоргос Кирьякопулос, 78 (автогол) – Биринделли, 32, Кейта, 44.

Видеообзор матча

События матча

77’
ГОЛ ! Автогол забил Гиоргос Кирьякопулос (Монца).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Хакан Чалханоглу (Интер Милан).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Марко Арнаутович (Интер Милан).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Бальде Кейта (Монца).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Самуэле Биринделли (Монца).
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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