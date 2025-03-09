Интер – Монца – 3:2. Отыгрались с 0:2. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 28-го тура Серии А
В субботу, 8 марта, прошел матч 28-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Интер» и «Монца».
Игра прошла в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Хозяева победили со счетом 3:2.
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Хозяева по ходу игры уступали гостям в 2 мяча, но благодаря голам Арнаутовича и Чалханоглу, а также автоголу Кирьякопулоса, таки сумели вырвать важную победу.
Чемпионат Италии. 28-й тур
Интер – Монца – 3:2
Голы: Арнаутович, 45+1, Чалханоглу, 64, Йоргос Кирьякопулос, 78 (автогол) – Биринделли, 32, Кейта, 44.
Видеообзор матча
События матча
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