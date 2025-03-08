Невероятный камбек с 0:2. Интер вырвал победу против аутсайдера Серии А
Миланцы одержали победу со счетом 3:2
В субботу, 8 марта, прошел матч 28-го тура итальянской Серии А, в котором встретились «Интер» и «Монца».
Игра прошла в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Хозяева победили со счетом 3:2.
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«Монца» шокировали миланцев в первом тайме, поведя в счете 2:0. Еще до перерыва Марко Арнаутович сократил отставание до минимума. Во втором тайме «Интер» довел дело до логического конца – сначала счет в матче сравнял Хакан Чалханоглу, а на 78-й минуте Йоргос Кирьякопулос срезал мяч в свои ворота.
«Интер» с 61 очком продолжает возглавлять турнирную таблицу Серии А, «Монца» – первая с конца с 14 баллами.
Серия А. 20-й тур, 8 марта.
Интер – Монца – 3:2
Голы: Арнаутович, 45+1, Чалханоглу, 64, Йоргос Кирьякопулос, 78 (аг) – Биринделли, 32, Кейта, 44.
𝑇𝘶𝑡𝘵𝑜 𝑚𝘰𝑙𝘵𝑜 𝑏𝘦𝑙𝘭𝑜 ⚽⚽⚽— Inter ⭐⭐ (@Inter) March 8, 2025
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