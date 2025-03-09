Лечче – Милан – 2:3. Безумный камбек. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 28-го тура Серии А
8 марта состоялся матч 28-го тура Серии А между клубами «Лечче» и «Милан».
Игра состоялась в Лечче на «Стади Виа дель Маре». Волевую победу со счетом 3:2 одержали гости.
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По состоянию на 59-ю минуту благодаря дублю Николы Крстовича хозяева вели в счете 2:0, но с 68-й по 81-ю минуты «россонери» ответили тремя забитыми мячами и в итоге выиграли матч.
Чемпионат Италии. 28-й тур
Лечче – Милан – 2:3
Голы: Крстович, 7, 59 – Галло, 68 (автогол), Пулишич, 73 (пен), 81
Видеообзор матча
События матча
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