Лечче – Милан – 2:3. Безумный камбек. Видео голов и обзор матча

8 марта состоялся матч 28-го тура Серии А между клубами «Лечче» и «Милан».

Игра состоялась в Лечче на «Стади Виа дель Маре». Волевую победу со счетом 3:2 одержали гости.

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По состоянию на 59-ю минуту благодаря дублю Николы Крстовича хозяева вели в счете 2:0, но с 68-й по 81-ю минуты «россонери» ответили тремя забитыми мячами и в итоге выиграли матч.

Чемпионат Италии. 28-й тур

Лечче – Милан – 2:3

Голы: Крстович, 7, 59 – Галло, 68 (автогол), Пулишич, 73 (пен), 81

Видеообзор матча