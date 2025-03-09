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Чемпионат Италии
Лечче
08.03.2025 19:00 – FT 2 : 3
Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
09 марта 2025, 11:57 |
220
0

Лечче – Милан – 2:3. Безумный камбек. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 28-го тура Серии А

09 марта 2025, 11:57 |
220
0
Лечче – Милан – 2:3. Безумный камбек. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

8 марта состоялся матч 28-го тура Серии А между клубами «Лечче» и «Милан».

Игра состоялась в Лечче на «Стади Виа дель Маре». Волевую победу со счетом 3:2 одержали гости.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

По состоянию на 59-ю минуту благодаря дублю Николы Крстовича хозяева вели в счете 2:0, но с 68-й по 81-ю минуты «россонери» ответили тремя забитыми мячами и в итоге выиграли матч.

Чемпионат Италии. 28-й тур

Лечче – Милан – 2:3
Голы: Крстович, 7, 59 – Галло, 68 (автогол), Пулишич, 73 (пен), 81

Видеообзор матча

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Пулишич (Милан).
73’
ГОЛ ! С пенальти забил Кристиан Пулишич (Милан).
68’
ГОЛ ! Автогол забил Антонио Галло (Лечче).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Никола Крстович (Лечче).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Никола Крстович (Лечче).
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Милан Серия A Лечче чемпионат Италии по футболу Лечче - Милан видео голов и обзор Никола Крстович Кристиан Пулишич
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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