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Торино
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Италия
08 марта 2025, 20:59 |
212
1

Камбэк с 0:2. Милан одержал важную победу в матче Серии A

Команда вернулась к победам

08 марта 2025, 20:59 |
212
1
Камбэк с 0:2. Милан одержал важную победу в матче Серии A
Getty Images/Global Images Ukraine

Милан в матче чемпионата Италии обыграл Лечче со счетом 3:2, отыгравшись с 0:2 во втором тайме. Важный результат для команды, которая находилась на серии из трех поражений кряду.

Милан 44 очками идет на 8-й позиции.

Вничью завершились два других субботних матча Сери A. Главным матчем тура будет противостояние Ювентуса и Аталанты в воскресенье.

Чемпионат Италии. 28-й тур

Лечче – Милан 2:3
Голы: Крстович, 7, 59 – Галло, в свои ворота, 68, Пулишич, 73 (с пен), 81

Парма – Торино 2:2
Голы: Пеллегрино, 60, 82 – Элмас, 19, Адамс, 72

Комо – Венеция 1:1
Голы: Иконе – 49 – Гиткьяер, 90+5

Турнирная таблица чемпионата Италии

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Милан Лечче Венеция Торино Парма Комо Серия A чемпионат Италии по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Saar
А то, 1-2 три гри підряд Мілан програв.
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