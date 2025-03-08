Камбэк с 0:2. Милан одержал важную победу в матче Серии A
Команда вернулась к победам
Милан в матче чемпионата Италии обыграл Лечче со счетом 3:2, отыгравшись с 0:2 во втором тайме. Важный результат для команды, которая находилась на серии из трех поражений кряду.
Милан 44 очками идет на 8-й позиции.
Вничью завершились два других субботних матча Сери A. Главным матчем тура будет противостояние Ювентуса и Аталанты в воскресенье.
Чемпионат Италии. 28-й тур
Лечче – Милан 2:3
Голы: Крстович, 7, 59 – Галло, в свои ворота, 68, Пулишич, 73 (с пен), 81
Парма – Торино 2:2
Голы: Пеллегрино, 60, 82 – Элмас, 19, Адамс, 72
Комо – Венеция 1:1
Голы: Иконе – 49 – Гиткьяер, 90+5
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