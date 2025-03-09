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  4. Рой КИН: «Арсеналу надо думать о том, как удержаться на втором месте»
Англия
09 марта 2025, 21:38 |
97
0

Рой КИН: «Арсеналу надо думать о том, как удержаться на втором месте»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» считает, что борьба за титул завершена

09 марта 2025, 21:38 |
97
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Рой КИН: «Арсеналу надо думать о том, как удержаться на втором месте»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин прокомментировал ничью в матче 28-го тура АПЛ между «красными дьяволами» и «Арсеналом» (1:1).

«В «Ливерпуле» посмотрели этот матч и обрадовались, ведь борьба за титул почти завершилась.

Да, «Арсенал» прекрасно сыграл посреди недели. Они забили семь мячей в Лиге чемпионов, но в игре против «Манчестер Юнайтед» в их действиях не было уверенности. Зато «красные дьяволы» проваливают весь сезон, но игру с принципиальным соперником хотели выиграть.

Сейчас «канонирам» нужно забыть о «Ливерпуле» и думать о том, как удержаться на втором месте», - отметил Рой Кин.

«Манчестер Юнайтед» не удержал победу над лондонским «Арсеналом», и матч завершился вничью.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Манчестер Юнайтед - Арсенал Рой Кин
Александр Сильченко Источник: BBC
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