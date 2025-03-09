Известна оценка Яремчука за матч с ОФИ

В воскресенье, 9 марта, состоялся матч 26-го тура чемпионата Греции между «Олимпиакосом» и «ОФИ» Крит.

Встречу принимал Георгиос Караискаис в Пирее.

Хозяева поля добыли минимальную победу со счетом 1:0 благодаря забитому голу Родинея.

Украинский страйкер «Олимпиакоса» Роман Яремчук вышел в стартовом составе, провел на поле 87 минут, результативными действиями не отличался. Его игру статистический портал SofaScore оценил в 6.7 балла из 10 возможных. Лучшим игроком матча стал Родиней. Его забитый мяч принес победу гостям, а SofaScore дал ему оценку 8.9.

Ранее сообщалось о том, что «Олимпиакос» с Яремчуком одолел «ОФИ».