Известна оценка Яремчука за матч с ОФИ
Украинский страйкер провел на поле 87 минут
В воскресенье, 9 марта, состоялся матч 26-го тура чемпионата Греции между «Олимпиакосом» и «ОФИ» Крит.
Встречу принимал Георгиос Караискаис в Пирее.
Хозяева поля добыли минимальную победу со счетом 1:0 благодаря забитому голу Родинея.
Украинский страйкер «Олимпиакоса» Роман Яремчук вышел в стартовом составе, провел на поле 87 минут, результативными действиями не отличался. Его игру статистический портал SofaScore оценил в 6.7 балла из 10 возможных. Лучшим игроком матча стал Родиней. Его забитый мяч принес победу гостям, а SofaScore дал ему оценку 8.9.
Ранее сообщалось о том, что «Олимпиакос» с Яремчуком одолел «ОФИ».
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