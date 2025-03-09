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Греция
09 марта 2025, 22:38 | Обновлено 09 марта 2025, 22:45
594
0

Известна оценка Яремчука за матч с ОФИ

Украинский страйкер провел на поле 87 минут

09 марта 2025, 22:38 | Обновлено 09 марта 2025, 22:45
594
0
Известна оценка Яремчука за матч с ОФИ
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

В воскресенье, 9 марта, состоялся матч 26-го тура чемпионата Греции между «Олимпиакосом» и «ОФИ» Крит.

Встречу принимал Георгиос Караискаис в Пирее.

Хозяева поля добыли минимальную победу со счетом 1:0 благодаря забитому голу Родинея.

Украинский страйкер «Олимпиакоса» Роман Яремчук вышел в стартовом составе, провел на поле 87 минут, результативными действиями не отличался. Его игру статистический портал SofaScore оценил в 6.7 балла из 10 возможных. Лучшим игроком матча стал Родиней. Его забитый мяч принес победу гостям, а SofaScore дал ему оценку 8.9.

Ранее сообщалось о том, что «Олимпиакос» с Яремчуком одолел «ОФИ».

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Роман Яремчук чемпионат Греции по футболу Олимпиакос Пирей оценки SofaScore Родиней ОФИ Ираклион
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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