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Греция
09 марта 2025, 21:34 |
192
1

Олимпиакос с Яремчуком одолел ОФИ

Украинский страйкер голов не забивал

09 марта 2025, 21:34 |
192
1
Олимпиакос с Яремчуком одолел ОФИ
ФК Олимпиакос. Родиней

В воскресенье, 9 марта, состоялся матч 26-го тура чемпионата Греции между «Олимпиакосом» и «ОФИ» Крит.

Встречу принимал Георгиос Караискаис в Пирее.

Хозяева поля добыли минимальную победу со счетом 1:0 благодаря забитому голу Родинея.

Украинский страйкер «Олимпиакоса» Роман Яремчук вышел в стартовом составе, провел на поле 87 минут, результативными действиями не отличался.

После этого матча «Олимпиакос» с 60 баллами остался 1-м, а «ОФИ» с 36 очками расположился на 6-й строчке.

Чемпионат Греции. 26-й тур

Олимпиакос – ОФИ – 1:0

Гол: Родиней, 44 (пенальти)

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Олимпиакос Пирей чемпионат Греции по футболу Роман Яремчук
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 1
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SosokDayany
Нарешті Яремчук почав стабільно грати , перед збірною це гарна новина .
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