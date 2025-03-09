Олимпиакос с Яремчуком одолел ОФИ

В воскресенье, 9 марта, состоялся матч 26-го тура чемпионата Греции между «Олимпиакосом» и «ОФИ» Крит.

Встречу принимал Георгиос Караискаис в Пирее.

Хозяева поля добыли минимальную победу со счетом 1:0 благодаря забитому голу Родинея.

Украинский страйкер «Олимпиакоса» Роман Яремчук вышел в стартовом составе, провел на поле 87 минут, результативными действиями не отличался.

После этого матча «Олимпиакос» с 60 баллами остался 1-м, а «ОФИ» с 36 очками расположился на 6-й строчке.

Чемпионат Греции. 26-й тур

Олимпиакос – ОФИ – 1:0

Гол: Родиней, 44 (пенальти)