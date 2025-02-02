Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Милан – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Чемпионат Италии
Милан
02.02.2025 19:00 - : -
Интер Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
02 февраля 2025, 05:11 | Обновлено 02 февраля 2025, 05:13
48
0

Милан – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 2 февраля в 19:00 по Киеву

02 февраля 2025, 05:11 | Обновлено 02 февраля 2025, 05:13
48
0
Милан – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Сержиу Консейсау и Симоне Индзаги

2 февраля на «Сан-Сиро» пройдет матч 23-го тура Серии А Италии, в котором «Милан» встретится с «Интером». Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Милан

Команда с Пиоли добивалась многого, от скудетто до неплохих результатов в Лиге чемпионов, где с его предшественниками вообще не играли. Но в качестве благодарности руководство проекта рассталось летом с тренером, что напоследок вывел подопечных на второе место в Серии А. С его преемником, Паулу Фонсекой, уже успели расстаться. О возможной отставке португальца говорили уже буквально в августе-сентябре, а на дверь указали перед Новым годом. Нынешний наставник, Сержиу Консейсао, начал на ура, с победы как раз над Интером, а потом и Ювентусом и, соответственно, победой в Суперкубке. В Лиге чемпионов при нем были 1:0 с Жироной, а вот загребскому Динамо на этой неделе уступили. Но в Серии А россонери в январе теряли очки с Кальяри и проигрывали Старой Синьоре. В прошлом туре с Пармой вышло победить, но минимально, 3:2.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Интер

Клуб, по иронии, на внутренней арене только в дерби делла Мадоньина и проигрывал. Нет, также в Лиге чемпионов уступили еще в 2024-м году Байеру, но там к тому моменту уже гарантировали выход в плей-офф. На этой неделе с Монако удалось покуражиться, закончив 3:0. Вот январские 2:3 с соседом прервали цикл побед в Суперкубке при Индзаги. А в рамках Серии А красно-черным уступили еще на стартовом отрезке, что явно не удался чемпиону. Впрочем, там потом получилось нарастить обороты, и все больше в Италии борьба за скудетто сужается до спора нерадзурри с Наполи, ну максимум еще и с Аталантой. В прошлом туре с Лечче у чемпиона не было проблем, этого соперника победили со счетом 4:0.

Статистика личных встреч

У черно-синих было 6 побед кряду в дерби, в том числе и в Лиге чемпионов. Но Индзаги в этом сезоне проиграли и Паулу Фонсеке, и Сержиу Консейсао.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в номинальных гостей. И правда, пора состояться реваншу нерадзурри (коэффициент - 1,909).

Прогноз Sport.ua
Милан
2 февраля 2025 -
19:00
Интер Милан
Победа Интера 1.90 Сделать ставку
По теме:
Брентфорд – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Барселона – Алавес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Арсенал – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Милан Интер Милан Милан - Интер Серия A чемпионат Италии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Клуб Первой лиги хочет вернуть Зинченко, Лунина и Малиновского в Украину
Футбол | 01 февраля 2025, 10:07 7
Клуб Первой лиги хочет вернуть Зинченко, Лунина и Малиновского в Украину
Клуб Первой лиги хочет вернуть Зинченко, Лунина и Малиновского в Украину

Юрий Коротун рассказал о возможности пригласить звезд в «Металлист 1925»

Сенсация в Барселоне. Реал проиграл аутсайдеру и даже не сумел забить
Футбол | 01 февраля 2025, 23:57 15
Сенсация в Барселоне. Реал проиграл аутсайдеру и даже не сумел забить
Сенсация в Барселоне. Реал проиграл аутсайдеру и даже не сумел забить

Поединок «Эспаньола» и «Реала» завершился победой каталонцев 1:0

Матчи Реала и Борнмута, дебюты Сикана и Таловерова, победа Ястремской
Футбол | 02.02.2025, 06:00
Матчи Реала и Борнмута, дебюты Сикана и Таловерова, победа Ястремской
Матчи Реала и Борнмута, дебюты Сикана и Таловерова, победа Ястремской
На одного хорошего вратаря стало меньше. И на одного больше
Футбол | 01.02.2025, 08:00
На одного хорошего вратаря стало меньше. И на одного больше
На одного хорошего вратаря стало меньше. И на одного больше
Президент WBC : «Можем сообщить, что Усик присоединился к нашей семье»
Бокс | 01.02.2025, 09:51
Президент WBC : «Можем сообщить, что Усик присоединился к нашей семье»
Президент WBC : «Можем сообщить, что Усик присоединился к нашей семье»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Выдающийся украинский боксер ответил, превзошел ли Усик братьев Кличко
Выдающийся украинский боксер ответил, превзошел ли Усик братьев Кличко
31.01.2025, 01:18 3
Бокс
Фрэнк УОРРЕН: «Он победил Кличко только благодаря мне»
Фрэнк УОРРЕН: «Он победил Кличко только благодаря мне»
31.01.2025, 08:01 3
Бокс
В Трабзонспоре сообщили о трансфере еще одного игрока сборной Украины
В Трабзонспоре сообщили о трансфере еще одного игрока сборной Украины
01.02.2025, 19:33 31
Футбол
Стало известно, сколько Динамо заработало за провальную Лигу Европы
Стало известно, сколько Динамо заработало за провальную Лигу Европы
31.01.2025, 16:20 43
Футбол
Итоговая таблица Лиги Европы. Динамо – на 34-й позиции, кто вышел в плей-оф
Итоговая таблица Лиги Европы. Динамо – на 34-й позиции, кто вышел в плей-оф
31.01.2025, 06:23 27
Футбол
Ястремская уничтожила 39-ю ракетку и вышла в финал турнира WTA 500 в Линце
Ястремская уничтожила 39-ю ракетку и вышла в финал турнира WTA 500 в Линце
01.02.2025, 16:00 65
Теннис
Известно, сколько получил Шахтер за трансфер Степаненко в Турцию
Известно, сколько получил Шахтер за трансфер Степаненко в Турцию
31.01.2025, 17:34 14
Футбол
Стало известно, за сколько самый богатый клуб в мире хочет купить Забарного
Стало известно, за сколько самый богатый клуб в мире хочет купить Забарного
01.02.2025, 09:01 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем