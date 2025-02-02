2 февраля на «Сан-Сиро» пройдет матч 23-го тура Серии А Италии, в котором «Милан» встретится с «Интером». Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Милан

Команда с Пиоли добивалась многого, от скудетто до неплохих результатов в Лиге чемпионов, где с его предшественниками вообще не играли. Но в качестве благодарности руководство проекта рассталось летом с тренером, что напоследок вывел подопечных на второе место в Серии А. С его преемником, Паулу Фонсекой, уже успели расстаться. О возможной отставке португальца говорили уже буквально в августе-сентябре, а на дверь указали перед Новым годом. Нынешний наставник, Сержиу Консейсао, начал на ура, с победы как раз над Интером, а потом и Ювентусом и, соответственно, победой в Суперкубке. В Лиге чемпионов при нем были 1:0 с Жироной, а вот загребскому Динамо на этой неделе уступили. Но в Серии А россонери в январе теряли очки с Кальяри и проигрывали Старой Синьоре. В прошлом туре с Пармой вышло победить, но минимально, 3:2.

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Интер

Клуб, по иронии, на внутренней арене только в дерби делла Мадоньина и проигрывал. Нет, также в Лиге чемпионов уступили еще в 2024-м году Байеру, но там к тому моменту уже гарантировали выход в плей-офф. На этой неделе с Монако удалось покуражиться, закончив 3:0. Вот январские 2:3 с соседом прервали цикл побед в Суперкубке при Индзаги. А в рамках Серии А красно-черным уступили еще на стартовом отрезке, что явно не удался чемпиону. Впрочем, там потом получилось нарастить обороты, и все больше в Италии борьба за скудетто сужается до спора нерадзурри с Наполи, ну максимум еще и с Аталантой. В прошлом туре с Лечче у чемпиона не было проблем, этого соперника победили со счетом 4:0.

Статистика личных встреч

У черно-синих было 6 побед кряду в дерби, в том числе и в Лиге чемпионов. Но Индзаги в этом сезоне проиграли и Паулу Фонсеке, и Сержиу Консейсао.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в номинальных гостей. И правда, пора состояться реваншу нерадзурри (коэффициент - 1,909).