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Италия
02 февраля 2025, 21:14 | Обновлено 02 февраля 2025, 21:38
266
1

Огненное спасение в концовке. Милан и Интер сыграли вничью в дерби

Стефан де Врей спас свою команду от 4 поражение в миланском дерби за сезон

02 февраля 2025, 21:14 | Обновлено 02 февраля 2025, 21:38
266
1
Огненное спасение в концовке. Милан и Интер сыграли вничью в дерби
Getty Images/Global Images Ukraine. Интер

В воскресенье, 2 февраля, состоялся матч 23-го тура Серии А между «Миланом» и «Интером».

Матч проходил на Сан Сиро в Милане.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Оба тайма прошли под контролем номинальных гостей, но закончились для них абсолютно разными эмоциями: на 45-й минуте полузащитник «Милана» Тиджани Рейндерс открыл счет в матче и команды ушли на перерыв при счете 1:0 на табло сан СИро. А вот концовка второго тайма точно порадовала «неррадзури» и их болельщиков: на 3-й добавленной минуте защитник «Интера» Стефан де Врей сравнял счет в матче. Миланское дерби завершилось со счетом 1:1.

В составе номинальных хозяев дебютировал Кайл Уокер. У номинальных гостей дебютировал фуллбэк Залевский, который отличился ассистом.

После этого матча «Интер» с 51 очком закрепился на 2-м месте Серии А, а «Милан» с 35 баллами расположился на 8-й позиции.

Серия А. 23-й тур

Милан – Интер – 1:1

Голы: Рейндерс, 45 – де Врей, 90+3

Предупреждения: Бастони, 53, Думфрис, 61

Милан: Меньян. Эрнандес, Павлович, Томори, Уокер, Рейндерс, Муса 9Террачиано, 78), Леао (Габбиа, 85), Абрахам (Камарда, 78), Пулишич (Чуквуэзе, 86)

Интер: Соммер, Бастони (Аугусто, 62), де Врей, Павар (Биссек, 63), Димарко (Залевски, 76), Мхитарян (Фратеззи, 76), Чалханоглу (Зелински, 63), Барелла, Дюмфрис, Мартинес, Тюрам

Фото матча:

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Милан Интер Милан Милан - Интер Интер - Милан Серия A чемпионат Италии по футболу Стефан Де Врей Тиджани Рейндерс Кайл Уокер
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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Saar
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