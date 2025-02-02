Огненное спасение в концовке. Милан и Интер сыграли вничью в дерби

В воскресенье, 2 февраля, состоялся матч 23-го тура Серии А между «Миланом» и «Интером».

Матч проходил на Сан Сиро в Милане.

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Оба тайма прошли под контролем номинальных гостей, но закончились для них абсолютно разными эмоциями: на 45-й минуте полузащитник «Милана» Тиджани Рейндерс открыл счет в матче и команды ушли на перерыв при счете 1:0 на табло сан СИро. А вот концовка второго тайма точно порадовала «неррадзури» и их болельщиков: на 3-й добавленной минуте защитник «Интера» Стефан де Врей сравнял счет в матче. Миланское дерби завершилось со счетом 1:1.

В составе номинальных хозяев дебютировал Кайл Уокер. У номинальных гостей дебютировал фуллбэк Залевский, который отличился ассистом.

После этого матча «Интер» с 51 очком закрепился на 2-м месте Серии А, а «Милан» с 35 баллами расположился на 8-й позиции.

Серия А. 23-й тур

Милан – Интер – 1:1

Голы: Рейндерс, 45 – де Врей, 90+3

Предупреждения: Бастони, 53, Думфрис, 61

Милан: Меньян. Эрнандес, Павлович, Томори, Уокер, Рейндерс, Муса 9Террачиано, 78), Леао (Габбиа, 85), Абрахам (Камарда, 78), Пулишич (Чуквуэзе, 86)

Интер: Соммер, Бастони (Аугусто, 62), де Врей, Павар (Биссек, 63), Димарко (Залевски, 76), Мхитарян (Фратеззи, 76), Чалханоглу (Зелински, 63), Барелла, Дюмфрис, Мартинес, Тюрам

Фото матча: