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  4. Милан – Интер – 1:1. Неррадзури вырвали ничью в конце. Видео голов и обзор
Италия
02 февраля 2025, 21:17 | Обновлено 02 февраля 2025, 21:30
202
0

Милан – Интер – 1:1. Неррадзури вырвали ничью в конце. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 23-го тура Серии А

02 февраля 2025, 21:17 | Обновлено 02 февраля 2025, 21:30
202
0
Милан – Интер – 1:1. Неррадзури вырвали ничью в конце. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

2 февраля в 19:00 стартовал матч 23-го тура Серии А между «Миланом» и «Интером».

Игра прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый гол в поединке забил хавбек «Милана» Тиджани Рейндерс в конце первого тайма. В конце матча «Интер» сумел сравнять счет усилиями центрбека Стефана Де Врея.

Английский новичок «Милана» Кайл Уокер дебютировал в этой игре.

Серия А. 23-й тур. 2 февраля

Милан – Интер – 1:1

Голы: Рейндерс, 45 – Де Врей, 90+3

ГОЛ! 1:0 Рейндерс, 45

ГОЛ! 1:1 Де Врей, 90+3

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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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