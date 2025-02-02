Милан – Интер – 1:1. Неррадзури вырвали ничью в конце. Видео голов и обзор

2 февраля в 19:00 стартовал матч 23-го тура Серии А между «Миланом» и «Интером».

Игра прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.

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Первый гол в поединке забил хавбек «Милана» Тиджани Рейндерс в конце первого тайма. В конце матча «Интер» сумел сравнять счет усилиями центрбека Стефана Де Врея.

Английский новичок «Милана» Кайл Уокер дебютировал в этой игре.

Серия А. 23-й тур. 2 февраля

Милан – Интер – 1:1

Голы: Рейндерс, 45 – Де Врей, 90+3

ГОЛ! 1:0 Рейндерс, 45

ГОЛ! 1:1 Де Врей, 90+3