Италия02 февраля 2025, 21:17 | Обновлено 02 февраля 2025, 21:30
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Милан – Интер – 1:1. Неррадзури вырвали ничью в конце. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 23-го тура Серии А
02 февраля 2025, 21:17 | Обновлено 02 февраля 2025, 21:30
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2 февраля в 19:00 стартовал матч 23-го тура Серии А между «Миланом» и «Интером».
Игра прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Первый гол в поединке забил хавбек «Милана» Тиджани Рейндерс в конце первого тайма. В конце матча «Интер» сумел сравнять счет усилиями центрбека Стефана Де Врея.
Английский новичок «Милана» Кайл Уокер дебютировал в этой игре.
Серия А. 23-й тур. 2 февраля
Милан – Интер – 1:1
Голы: Рейндерс, 45 – Де Врей, 90+3
ГОЛ! 1:0 Рейндерс, 45
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