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Милан
02.02.2025 19:00 - : -
Интер Милан
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Италия
30 января 2025, 21:56 | Обновлено 30 января 2025, 21:57
15
0

Милан – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 февраля поединок 23-го тура итальянской Серии А

30 января 2025, 21:56 | Обновлено 30 января 2025, 21:57
15
0
Милан – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Opta. Милан – Интер

В воскресенье, 2 февраля, состоится матч 23-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Милан» и «Интер».

Игра пройдет в Милане на стадионе «Сан Сиро».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Милан – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Милан – Интер
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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