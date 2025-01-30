02.02.2025 19:00 - : -
Италия30 января 2025, 21:56 | Обновлено 30 января 2025, 21:57
15
0
Милан – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 2 февраля поединок 23-го тура итальянской Серии А
30 января 2025, 21:56 | Обновлено 30 января 2025, 21:57
15
0
В воскресенье, 2 февраля, состоится матч 23-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Милан» и «Интер».
Игра пройдет в Милане на стадионе «Сан Сиро».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 19:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Милан – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Милан – ИнтерСмотреть трансляцию
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 30 января 2025, 18:46 44
Элина уступила Анне Блинковой во 2-м раунде пятисотника в Австрии
Бокс | 30 января 2025, 11:52 0
Хильберто Рамирес оценил свои перспективы в королевском дивизионе
Футбол | 30.01.2025, 07:50
Футбол | 30.01.2025, 22:07
Бокс | 30.01.2025, 12:48
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.01.2025, 08:32 4
28.01.2025, 20:17 4
30.01.2025, 06:23 16
29.01.2025, 16:48 10
29.01.2025, 19:11 5
29.01.2025, 07:50 7
29.01.2025, 23:56 219
30.01.2025, 09:13 1