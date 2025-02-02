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  4. Не Трент и не ван Дейк. Реал хочет подписать звезду защиты Ливерпуля
Испания
02 февраля 2025, 08:04 |
824
0

Не Трент и не ван Дейк. Реал хочет подписать звезду защиты Ливерпуля

Ибраима Конате может сменить клубную прописку

02 февраля 2025, 08:04 |
824
0
Не Трент и не ван Дейк. Реал хочет подписать звезду защиты Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Ибраима Конате

Мадридский «Реал» интересуется французским центральным защитником английского «Ливерпуля» Ибраимой Конате, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, «сливочные» рассматривают трансфер 25-летнего футболиста из-за постоянных травм своих центрбеков.

В сезоне 2024/25 Ибраима Конате провел 24 матча на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Ранее центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер получил травму.

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Ибраима Конате Ливерпуль Реал Мадрид трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитро Вус Источник: El Gol Digital
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