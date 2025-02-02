Не Трент и не ван Дейк. Реал хочет подписать звезду защиты Ливерпуля

Мадридский «Реал» интересуется французским центральным защитником английского «Ливерпуля» Ибраимой Конате, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, «сливочные» рассматривают трансфер 25-летнего футболиста из-за постоянных травм своих центрбеков.

В сезоне 2024/25 Ибраима Конате провел 24 матча на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Ранее центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер получил травму.