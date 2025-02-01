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  4. Что, опять? Ключевой игрок Реала получил травму в матче Ла Лиги
Испания
01 февраля 2025, 22:58 |
1223
0

Что, опять? Ключевой игрок Реала получил травму в матче Ла Лиги

Антонио Рюдигер был вынужден досрочно покинуть поле

01 февраля 2025, 22:58 |
1223
0
Что, опять? Ключевой игрок Реала получил травму в матче Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Рюдигер

В субботу, 1 февраля, проходит матч 22-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором играют «Эспаньол» и «Реал».

Игра проходит в Барселоне на стадионе «RCDE».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды успели уже сыграть первый тайм, однако голов не забивали. На 15-й минуте мадридцы остались без ключевого центрбека – Антонио Рюдигер получил травму и не смог продолжить матч. Вместо него на поле вышел Рауль Асенсио.

Отметим, что в лазарете «Реала» уже находятся два защитника из стартового состава – Эдер Милитао и Дани Карвахаль.

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Эспаньол чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Эспаньол - Реал Антонио Рюдигер травма
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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