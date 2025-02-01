Что, опять? Ключевой игрок Реала получил травму в матче Ла Лиги
Антонио Рюдигер был вынужден досрочно покинуть поле
В субботу, 1 февраля, проходит матч 22-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором играют «Эспаньол» и «Реал».
Игра проходит в Барселоне на стадионе «RCDE».
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Команды успели уже сыграть первый тайм, однако голов не забивали. На 15-й минуте мадридцы остались без ключевого центрбека – Антонио Рюдигер получил травму и не смог продолжить матч. Вместо него на поле вышел Рауль Асенсио.
Отметим, что в лазарете «Реала» уже находятся два защитника из стартового состава – Эдер Милитао и Дани Карвахаль.
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