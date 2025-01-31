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Рома
02.02.2025 21:45 - : -
Наполи
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Италия
31 января 2025, 01:05 |
3
0

Рома – Наполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 февраля поединок 23-го тура итальянской Серии А

31 января 2025, 01:05 |
3
0
Рома – Наполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В воскресенье, 2 февраля, состоится матч 23-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Наполи».

Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олмипико».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Рома – Наполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Рома – Наполи
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Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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