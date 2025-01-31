Италия31 января 2025, 01:05 |
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Рома – Наполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 2 февраля поединок 23-го тура итальянской Серии А
31 января 2025, 01:05 |
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В воскресенье, 2 февраля, состоится матч 23-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Наполи».
Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олмипико».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Рома – Наполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Рома – НаполиСмотреть трансляцию
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