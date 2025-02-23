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Италия
23 февраля 2025, 05:07 |
30
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Еще одна неудача. Милан в гостях уступил Торино

Команда Сержиу Консейсау не реабилитировалась за вылет из Лиги чемпионов

23 февраля 2025, 05:07 |
30
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Еще одна неудача. Милан в гостях уступил Торино
Getty Images/Global Images Ukraine. Торино

В субботу, 22 февраля, состоялся матч 26-го тура Серии А между «Торино» и «Миланом».

Встречу принимал стадион Олимпико в Турине.

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Быстрый автогол и незабитый пенальти подкосили гостей в первом тайме. Вторая половина встречи могла стать спасительно для «россонери», но через 2 минуты после гола Рейндерса мяч вновь побывал в сетке ворот Меньяна. Встреча завершилась со счетом 2:1.

После этого матча «Торино» с 31 баллом занял 11-ю позицию, а «Милан» с 41 очком остался на 7-й строчке.

Серия А. 26-й тур

Торино – Милан – 2:1

Голы: Тиау, 5 (автогол), Гинеитис, 76 – Рейндерс, 74

Фото матча:

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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