«Это тяжело». Терим – об игре против Аль-Таавуна, где Бущан пропустил

Главный тренер «Аль-Шабаба» Фатих Терим пожаловался на судейство матча чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Таавуна», где Георгий Бущан пропустил два мяча.

«Я не люблю оправдываться, когда мы не выиграем. Но когда забиваешь гол, и его не засчитывают, а потом соперник забивает из офсайда, это тяжело», – лаконично сказал Терим.

В нынешнем сезоне «Аль-Шабаб» занимает шестое место турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии, имея в своем активе 33 зачетных пункта после 21 сыгранного матча.

На нашем сайте доступен обзор скандального матча «Аль-Шабаба» в чемпионате Саудовской Аравии.