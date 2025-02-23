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  4. «Это тяжело». Терим – об игре против Аль-Таавуна, где Бущан пропустил
Саудовская Аравия
23 февраля 2025, 14:12 |
679
3

«Это тяжело». Терим – об игре против Аль-Таавуна, где Бущан пропустил

«Аль-Шабаб» сыграл в результативную ничью в чемпионате

23 февраля 2025, 14:12 |
679
3
«Это тяжело». Терим – об игре против Аль-Таавуна, где Бущан пропустил
ФК Аль-Шабаб. Георгий Бущан

Главный тренер «Аль-Шабаба» Фатих Терим пожаловался на судейство матча чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Таавуна», где Георгий Бущан пропустил два мяча.

«Я не люблю оправдываться, когда мы не выиграем. Но когда забиваешь гол, и его не засчитывают, а потом соперник забивает из офсайда, это тяжело», – лаконично сказал Терим.

В нынешнем сезоне «Аль-Шабаб» занимает шестое место турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии, имея в своем активе 33 зачетных пункта после 21 сыгранного матча.

На нашем сайте доступен обзор скандального матча «Аль-Шабаба» в чемпионате Саудовской Аравии.

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Георгий Бущан Аль-Шабаб чемпионат Саудовской Аравии по футболу Фатих Терим Аль-Таавун
Олег Вахоцкий Источник
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Комментарии 3
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Vanil10
Будемо відверті - Бущан, це слабенький воротар, добре, що хоч бабла заробить)))
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