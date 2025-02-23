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Премьер-лига
Александрия
23.02.2025 15:30 - : -
Заря
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Украина. Премьер лига
23 февраля 2025, 07:06 | Обновлено 23 февраля 2025, 07:07
69
0

Александрия – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Неужели команде Ротаня удастся остаться в чемпионской гонке?

23 февраля 2025, 07:06 | Обновлено 23 февраля 2025, 07:07
69
0
Александрия – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Заря

В воскресенье, 23 февраля, состоится поединок 18 тура украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Александрия» и луганская «Заря». Игра пройдет в Александрии на поле стадиона «Ника», начало – в 15:30.

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Александрия

«Александрия» долгое время шла осенью рядом с «Динамо» во главе турнирной таблицы, а затем все же уступила киевлянам в очном матче и принялась терять очки в других поединках. Как следствие, второе место команда еще занимает, но от лидера дистанция составляет целых пять очков. За чемпионство соревноваться с «Динамо» будет тяжело, а вот с «Шахтером» за второе место можно постараться зацепиться (хотя, конечно, оба коллектива теоретически и за первое место могут навязать борьбу).

Состав с осени команде удалось сохранить практически полностью. Оставили команду Костышин, Погорилый и Плакса, не игравшие существенной роли на поле, поскольку были игроками в лучшем случае ротации. Усилиться удалось Владимиром Шепелевым с «Динамо», когда-то очень перспективным центрбеком Антоном Болем (он тоже воспитанник «Динамо», но предыдущим клубом была именно «Заря») и легионерами Ндикой и Карой.

Остался в команде Иван Калюжный, которого сватали в разнообразные клубы в Украине и за ее пределами, но главная звезда александрийского клуба не стала менять прописку, хотя слухи ходили и об интересе, например, донецкого «Шахтера».

На сборах «Александрия» провела 11 матчей, пять раз выиграла, дважды сыграла вничью и четыре раза проиграла.

Заря

«Заря» продолжает сезоны, в которых о борьбе за еврокубки речь не идет. Луганская команда только находится в поисках оптимального состава и стратегии, которые позволили бы «мужикам» снова играть в еврокубках. Как следствие – середина турнирной таблицы без угрозы вылета, но и без реальных перспектив на что-нибудь серьезное.

Оставили команду в межсезонье Бенито, Нваэзе, Гусев и Ндур – игроки, которые не являлись основными и особенно не влияли на игру команды. Еще формально луганчан покинул Захеди Шахаб, на котором удалось заработать полмиллиона евро, продав его в Японию, но иранец уже давно не играл за «Заря», покинув команду после начала российского полномасштабного вторжения, поэтому только теперь пути «Зари» и Шахаба разошлись окончательно.

Пришли же воспитанник луганской команды Белоцерковец, который в первой части сезона выступал за «Ингулец», и боснийский центральный полузащитник Деян Попара.

На сборах в Турции «Заря» три раза выиграла, три раза проиграла и однажды сыграла вничью.

Статистика встреч

Команды всего сыграли 37 матчей, показатели отличаются только забитыми голами, которых на два больше забила «Заря»: 13 раз побеждала «Александрия», столько же раз были сильнее луганские футболисты и 11 раз фиксировалась ничья. Разница мячей – 35:37.

Ориентировочные составы

«Александрия»: Ермаков – Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартынюк – Шепелев, Калюжный – Безерра, Ковалец, Беляев – Филиппов

«Заря»: Турбаевский – Тронтель, Джордан, Башич, Вантух – Попара, Яцык – Белоцерковец, Мичин, Кирюханцев – Супряга

Прогноз на противостояние

По канонам жанра претендент, от которого ждут многие, должен понемногу «сыпаться» во второй части сезона, но все же допустим, что с боем «полиграфы» возьмут три очка.

Прогноз Sport.ua
Александрия
23 февраля 2025 -
15:30
Заря
Победа Александрии 1.91 Сделать ставку
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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